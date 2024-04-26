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    Рахим Чаадаев - статистика

    #81 | Полузащитник
    Имя Рахим
    Отчество Гапурович
    Фамилия Чаадаев
    Команда Ахмат
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 мая 2005 (19 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2024 1' - 90' ЦСКА (мол) 6:1 Ахмат (мол) Россия. МФЛ, 16 тур
    22'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат (мол) 16 3 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2024 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 6:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    22'
    19.07.2024 1' -86' Ахмат (мол) (Грозный) 2:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    12.07.2024 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:2 Динамо (мол) (Москва)
    43' 45'
    05.07.2024 1' -90' Факел (мол) (Воронеж) 3:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    34'
    28.06.2024 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    57'
    21.06.2024 1' -81' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    17.05.2024 1' -28' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 4:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    10.05.2024 1' -69' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    03.05.2024 1' -76' Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Чертаново (мол) (Москва)
    26.04.2024 1' -74' Ахмат (мол) (Грозный) 2:4 ЦСКА (мол) (Москва)
    19.04.2024 1' -79' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:4 Ахмат (мол) (Грозный)
    12.04.2024 1' -69' Динамо (мол) (Москва) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    05.04.2024 1' -83' Ахмат (мол) (Грозный) 2:0 Факел (мол) (Воронеж)
    29.03.2024 1' -77' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 4:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    50'
    15.03.2024 1' -62' Ахмат (мол) (Грозный) 1:3 Урал (мол) (Екатеринбург)
    08.03.2024 1' -79' Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    20'
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