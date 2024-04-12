Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    2 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    3 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?

    Александр Ефимов - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Ефимов
    Команда Динамо
    Состав Молодежный
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 апреля 2006 (18 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2024 65' - 90' Ростов (мол) 1:1 Динамо (мол) Россия. МФЛ, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо (мол) 10 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2024 65' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
    19.07.2024 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 2:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    12.07.2024 83' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:2 Динамо (мол) (Москва)
    05.07.2024 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 3:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    17.05.2024 1' -46' Динамо (мол) (Москва) 1:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    10.05.2024 61' -90' Чертаново (мол) (Москва) 0:2 Динамо (мол) (Москва)
    03.05.2024 1' -60' Динамо (мол) (Москва) 5:0 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    8'
    26.04.2024 65' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    19.04.2024 82' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 3:1 Динамо (мол) (Москва)
    12.04.2024 82' -90' Динамо (мол) (Москва) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    05.04.2024 84' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:1 Динамо (мол) (Москва)
    29.03.2024 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 0:0 Факел (мол) (Воронеж)
    15.03.2024 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    08.03.2024 83' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:3 Динамо (мол) (Москва)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+