Александр Ефимов - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Ефимов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 апреля 2006 (18 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Александр
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Ефимов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 апреля 2006 (18 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|65' - 90'
|Ростов (мол)
|1:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|10
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|65' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|19.07.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|12.07.2024
|83' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|05.07.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|17.05.2024
|1' -46'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|10.05.2024
|61' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|03.05.2024
|1' -60'
|Динамо (мол) (Москва)
|5:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|8'
|26.04.2024
|65' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.04.2024
|82' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Динамо (мол) (Москва)
|12.04.2024
|82' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.04.2024
|84' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.03.2024
|83' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)