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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Сочи (мол)
Динамо (мол) - Сочи (мол): обзор матча 08 ноября 2024
Динамо (мол)
08.11.2024, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, группа A, 10 тур
1 : 1
Завершен
Сочи (мол)
75'
А. Абдулхаликов
27'
М. Носатый
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо (мол) - Сочи (мол)
88'
Желтая карточка
А. Янгаев
Замена
П. Гулин
️️️️
А. Абдулхаликов
87'
81'
Замена
М. Кондратьев
️️️️
С. Калинов
80'
Замена
А. Сергин
️️️️
А. Хежев
78'
Желтая карточка
А. Хежев
76'
Замена
Р. Зайцев
️️️️
А. Мециев
ГОЛ! 1:1!
А. Абдулхаликов
Пас отдал
И. Сироткин
75'
Замена
И. Сироткин
️️️️
А. Рогачев
71'
Вторая желтая
Т. Корчагин
70'
Желтая карточка
Т. Корчагин
67'
Замена
Г. Халилулаев
️️️️
А. Ефимов
61'
54'
Желтая карточка
А. Балкизов
Желтая карточка
Е. Акимов
54'
Замена
А. Лубнин
️️️️
Д. Авраменко
46'
Замена
В. Иванов
️️️️
В. Кудрявцев
46'
Желтая карточка
Д. Черкасов
45'
39'
Желтая карточка
Ш. Шарипов
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Носатый
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
51
Егор Плотников
ВР
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
18
Данил Авраменко
ЦЗ
83
Тимур Корчагин
ЦЗ
67
Даниил Черкасов
ПЗ
75
Максим Майоров
ОП
90
Арсений Абдулхаликов
АП
71
Артем Змеев
АП
53
Владислав Кудрявцев
ПП
96
Егор Акимов
ПВ
39
Александр Ефимов
ЦФ
Сочи (мол)
85
Даниил Силев
ВР
69
Астемир Хежев
ЛЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
81
Артур Янгаев
ОП
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
70
Шодибек Шарипов
АП
68
Дмитрий Павлов
АП
77
Антон Камышенко
ЦФ
80
Амур Балкизов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Гашичев
Динамо (мол)
85
Александр Темиров
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
65
Владимир Иванов
ЛЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
49
Александр Лубнин
ЦЗ
4
Даниил Заварзин
ЦЗ
70
Абдулла Ашуров
ЛВ
30
Вячеслав Сазонов
ЦП
43
Павел Гулин
ЦП
9
Максим Юрин
ЦФ
22
Иван Сироткин
ЦФ
63
Гаджимагомед Халилулаев
ЦФ
Сочи (мол)
1
Борис Косьянов
ВР
47
Никита Волков
ЛЗ
98
Михаил Кондратьев
ПЗ
89
Александр Сергин
ЛВ
17
Роман Зайцев
ЦП
96
Владислав Кроитору
ЛФ
13
Роман Шмелев
ЦФ
4-1-1-3-1
51
Плотников
3
Рогачев
18
Авраменко
83
Корчагин
67
Черкасов
75
Майоров
53
Кудрявцев
90
Абдулхаликов
71
Змеев
96
Акимов
39
Ефимов
3-2-1-2-2
85
Силев
73
Калинов
28
Платонов
69
Хежев
81
Янгаев
60
Носатый
66
Мециев
70
Шарипов
68
Павлов
80
Балкизов
77
Камышенко
3
Рогачев
22
Сироткин
22
Сироткин
3
Рогачев
39
Ефимов
63
Халилулаев
63
Халилулаев
39
Ефимов
90
Абдулхаликов
43
Гулин
43
Гулин
90
Абдулхаликов
18
Авраменко
49
Лубнин
49
Лубнин
18
Авраменко
53
Кудрявцев
65
Иванов
65
Иванов
53
Кудрявцев
73
Калинов
98
Кондратьев
98
Кондратьев
73
Калинов
66
Мециев
17
Зайцев
17
Зайцев
66
Мециев
69
Хежев
89
Сергин
89
Сергин
69
Хежев
Остались в запасе
Динамо (мол)
Сочи (мол)
9
Максим Юрин
ЦФ
70
Абдулла Ашуров
ЛВ
30
Вячеслав Сазонов
ЦП
14
Егор Бурхин
ЛЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
4
Даниил Заварзин
ЦЗ
85
Александр Темиров
ВР
1
Борис Косьянов
ВР
47
Никита Волков
ЛЗ
96
Владислав Кроитору
ЛФ
13
Роман Шмелев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Гашичев
Остались в запасе
9
Максим Юрин
ЦФ
70
Абдулла Ашуров
ЛВ
30
Вячеслав Сазонов
ЦП
14
Егор Бурхин
ЛЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
4
Даниил Заварзин
ЦЗ
85
Александр Темиров
ВР
Остались в запасе
1
Борис Косьянов
ВР
47
Никита Волков
ЛЗ
96
Владислав Кроитору
ЛФ
13
Роман Шмелев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Гашичев
Статистика матча Динамо (мол) - Сочи (мол)
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
1 : 1
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Сочи (мол)
1 : 1
21.11.2025
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
07.11.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Сочи (мол)
1 : 3
31.10.2025
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Сочи (мол)
1 : 3
17.10.2025
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