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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Сочи (мол) - Динамо (мол)
Сочи (мол) - Динамо (мол): обзор матча 27 сентября 2024
Сочи (мол)
27.09.2024, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, группа A, 5 тур
0 : 3
Завершен
Динамо (мол)
34'
А. Ефимов
44'
Е. Акимов
45'
Д. Авраменко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи (мол) - Динамо (мол)
45'
ГОЛ! 0:3!
Д. Авраменко
Пас отдал
Д. Черкасов
44'
ГОЛ! 0:2!
Е. Акимов
Пас отдал
А. Ефимов
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Ефимов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи (мол)
85
Даниил Силев
ВР
69
Астемир Хежев
ЛЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
67
Филипп Нуретдинов
ЦЗ
89
Александр Сергин
ЛВ
81
Артур Янгаев
ОП
60
Марк Носатый
ОП
70
Шодибек Шарипов
АП
68
Дмитрий Павлов
АП
77
Антон Камышенко
ЦФ
80
Амур Балкизов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Гашичев
Динамо (мол)
54
Данил Кузнецов
ВР
65
Владимир Иванов
ЛЗ
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
18
Данил Авраменко
ЦЗ
49
Александр Лубнин
ЦЗ
67
Даниил Черкасов
ПЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦП
11
Андрей Демушкин
ЦП
71
Артем Змеев
АП
96
Егор Акимов
ПВ
39
Александр Ефимов
ЦФ
Сочи (мол)
1
Борис Косьянов
ВР
47
Никита Волков
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
98
Михаил Кондратьев
ПЗ
17
Роман Зайцев
ЦП
66
Александр Мециев
ЦП
63
Владислав Шапарев
ЦФ
Динамо (мол)
85
Александр Темиров
ВР
70
Абдулла Ашуров
ЛВ
63
Гаджимагомед Халилулаев
ЦФ
59
Владислав Степанов
РФ
11
Рамазан Искандеров
РФ
3-2-3-2
85
Силев
69
Хежев
67
Нуретдинов
28
Платонов
81
Янгаев
60
Носатый
89
Сергин
68
Павлов
70
Шарипов
80
Балкизов
77
Камышенко
3-2-2-2-1
54
Кузнецов
65
Иванов
18
Авраменко
49
Лубнин
67
Черкасов
3
Рогачев
30
Сазонов
11
Демушкин
96
Акимов
71
Змеев
39
Ефимов
Остались в запасе
Сочи (мол)
Динамо (мол)
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
1
Борис Косьянов
ВР
47
Никита Волков
ЛЗ
98
Михаил Кондратьев
ПЗ
17
Роман Зайцев
ЦП
66
Александр Мециев
ЦП
63
Владислав Шапарев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Гашичев
63
Гаджимагомед Халилулаев
ЦФ
85
Александр Темиров
ВР
70
Абдулла Ашуров
ЛВ
59
Владислав Степанов
РФ
11
Рамазан Искандеров
РФ
Остались в запасе
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
1
Борис Косьянов
ВР
47
Никита Волков
ЛЗ
98
Михаил Кондратьев
ПЗ
17
Роман Зайцев
ЦП
66
Александр Мециев
ЦП
63
Владислав Шапарев
ЦФ
Остались в запасе
63
Гаджимагомед Халилулаев
ЦФ
85
Александр Темиров
ВР
70
Абдулла Ашуров
ЛВ
59
Владислав Степанов
РФ
11
Рамазан Искандеров
РФ
Главный тренер
Кирилл Гашичев
Статистика матча Сочи (мол) - Динамо (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Сочи (мол)
1 : 1
21.11.2025
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
07.11.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Сочи (мол)
1 : 3
31.10.2025
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Сочи (мол)
1 : 3
17.10.2025
ЦСКА (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
1 : 1
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
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