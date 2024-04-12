Данил Басыров - статистика
#55 | Полузащитник
|Имя
|Данил
|Отчество
|Раилевич
|Фамилия
|Басыров
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 апреля 2005 (19 лет)
|Имя
|Данил
|Отчество
|Раилевич
|Фамилия
|Басыров
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 апреля 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2024
|83' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|10.05.2024
|84' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|03.05.2024
|86' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|5:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|26.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.04.2024
|77' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Динамо (мол) (Москва)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)