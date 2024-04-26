Владислав Корбут - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Корбут
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 2005 (19 лет)
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Корбут
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 2005 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 88'
|Чертаново (мол)
|1:0
|Факел (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|61'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|16
|4
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -88'
|Чертаново (мол) (Москва)
|1:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|61'
|19.07.2024
|1' -89'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:3
|Чертаново (мол) (Москва)
|69'
|12.07.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|05.07.2024
|1' -86'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:5
|Чертаново (мол) (Москва)
|59'
|28.06.2024
|67' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|72'
|21.06.2024
|81' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.05.2024
|1' -64'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|5:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|10.05.2024
|1' -60'
|Чертаново (мол) (Москва)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|03.05.2024
|1' -76'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|26.04.2024
|1' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -74'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.04.2024
|1' -61'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -46'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|1' -61'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.03.2024
|1' -76'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|32'
|08.03.2024
|1' -70'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)