Илья Гущин - статистика
#90 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Гущин
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 2006 (18 лет)
|Имя
|Илья
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Гущин
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|68' - 90'
|Пари НН (мол)
|0:8
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|68' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|0:8
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|19.07.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:3
|Чертаново (мол) (Москва)
|12.07.2024
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|05.07.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|28.06.2024
|46' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|83'
|21.06.2024
|65' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|71'
|17.05.2024
|Был в запасе
|Факел (мол) (Воронеж)
|0:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|10.05.2024
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|26.04.2024
|70' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.04.2024
|1' -82'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:0
|Факел (мол) (Воронеж)