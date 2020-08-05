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Эльеро Элиа
Статистика
Эльеро Элиа - статистика
Завершил карьеру
13 февраля 1987 (39)
#11 | Полузащитник
176 см | 77 кг
Нидерланды
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Германия. Бундеслига 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
3
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Копенгаген
3 : 0
05.08.2020
Истанбул Башакшехир
54' - 90'
84'
Лига Европы,
Истанбул Башакшехир
4 : 1
27.02.2020
Спортинг
1' - 85'
Лига Европы, 1/16 финала
Спортинг
3 : 1
20.02.2020
Истанбул Башакшехир
70' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
12.12.2019
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
70'
Лига Европы, 4 тур
Вольфсберг
0 : 3
07.11.2019
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
03.10.2019
Боруссия М
Был в запасе
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