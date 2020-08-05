Статистика по турнирам

Голландия. Эредивизие 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Турция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Турция. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Турция. Суперлига 2017/2018 Голландия. Эредивизие 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Германия. Бундеслига 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009