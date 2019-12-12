Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия М - Истанбул Башакшехир
Боруссия М - Истанбул Башакшехир: обзор матча 12 декабря 2019
Боруссия М
12.12.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа J, 6 тур
1 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
33'
М. Тюрам
44'
И. Кахведжи
90'
Э. Кривелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Истанбул Башакшехир
90'
+4
Желтая карточка
М. Гюнок
90'
ГОЛ! 1:2!
Э. Кривелли
70'
Желтая карточка
Э. Элиа
64'
Желтая карточка
М. Топал
44'
ГОЛ! 1:1!
И. Кахведжи
Пас отдал
Г. Клиши
ГОЛ! 1:0!
М. Тюрам
Пас отдал
С. Ляйнер
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Раффаэл
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Зоммер
17
Вендт
30
Эльведи
28
Гинтер
22
Ляйнер
6
Закария
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Херрманн
7
Эмболо
9
Тюрам
4-3-1-1
34
Гюнок
9
Алексич
24
Епуряну
80
Кайсара
3
Клиши
5
Топал
11
Элиа
17
Кахведжи
10
Вишча
27
Кривелли
Остались в запасе
Боруссия М
Истанбул Башакшехир
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
13
Ларс Штиндль
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Раффаэл
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
13
Ларс Штиндль
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Раффаэл
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Боруссия М - Истанбул Башакшехир
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Истанбул Башакшехир
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:39
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:39
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+