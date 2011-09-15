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    Тило Леугерс - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Тило
    Фамилия Леугерс
    Команда Атлетико Балеарес
    Состав Основной
    Родной город Линген
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 января 1991 (32 года)
    Рост 179
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Твенте 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2012 1' -51' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 4:1 Твенте (Энсхеде)
    45'
    08.03.2012 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 1:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    23.02.2012 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 1:0 ФКСБ (Бухарест)
    17.02.2012 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 0:1 Твенте (Энсхеде)
    20.10.2011 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:4 Твенте (Энсхеде)
    15.09.2011 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:1 Твенте (Энсхеде)
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