Тило Леугерс - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Тило
|Фамилия
|Леугерс
|Команда
|Атлетико Балеарес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линген
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1991 (32 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Имя
|Тило
|Фамилия
|Леугерс
|Команда
|Атлетико Балеарес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линген
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1991 (32 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2012
|1' -51'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:1
|Твенте (Энсхеде)
|45'
|08.03.2012
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|1:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|23.02.2012
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|17.02.2012
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|0:1
|Твенте (Энсхеде)
|20.10.2011
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:4
|Твенте (Энсхеде)
|15.09.2011
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)