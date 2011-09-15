Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фулхэм - Твенте
Фулхэм - Твенте: обзор матча 15 сентября 2011
Фулхэм
15.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 1 тур
1 : 1
Завершен
Твенте
19'
Э. Джонсон
41'
Л. де Йонг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Твенте
Желтая карточка
К. Демпси
+1
Замена
Д. Ландзаат
️️️️
В. Янссен
Желтая карточка
Ф. Сендерос
Замена
Ф. Сендерос
️️️️
М. Бриггс
Замена
Д. Дафф
️️️️
П. Касами
Желтая карточка
Д. Мерфи
Замена
Э. Байрами
️️️️
О. Джон
Замена
Б. Замора
️️️️
Э. Джонсон
Желтая карточка
Р. Росалес
ГОЛ! 1:1!
Л. де Йонг
Желтая карточка
В. Брама
ГОЛ! 1:0!
Э. Джонсон
19'
Желтая карточка
З. Грыгера
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
23
Пайтим Касами
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
8
Мусса Дембеле
ЦФ
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
19
Двайт Тиндалли
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
(К)
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
6
Вут Брама
ОП
14
Виллем Янссен
ПП
15
Ола Джон
ЛФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Роберто Росалес
РФ
Главный тренер
Ко Адриансе
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Марцел Геков
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
70
Орланду Са
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
7
Денни Ландзаат
ПП
21
Марк Янко
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
4-4-2
32
Шварцер
3
Бриггс
4
Хангеланд
22
Бэйрд
26
Грыгера
2
Демпси
13
Мерфи
14
Сидуэлл
23
Касами
8
Дембеле
17
Джонсон
4-1-1-3
13
Михайлов
2
Корнелисс
6
Дуглас
4
Висгерхоф
19
Тиндалли
6
Брама
14
Янссен
16
Росалес
26
де Йонг
15
Джон
3
Бриггс
14
Сендерос
14
Сендерос
3
Бриггс
23
Касами
16
Дафф
16
Дафф
23
Касами
17
Джонсон
25
Замора
25
Замора
17
Джонсон
14
Янссен
7
Ландзаат
7
Ландзаат
14
Янссен
15
Джон
11
Байрами
11
Байрами
15
Джон
Остались в запасе
Фулхэм
Твенте
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
70
Орланду Са
ЦФ
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Ко Адриансе
Остались в запасе
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
70
Орланду Са
ЦФ
Остались в запасе
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Ко Адриансе
Статистика матча Фулхэм - Твенте
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Фулхэм
Твенте
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Линкольн» – «Твенте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+