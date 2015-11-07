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Альваро Домингес
Статистика
Альваро Домингес - статистика
Завершил карьеру
28 января 1989 (37), Мадрид
#18 | Защитник
189 см | 83 кг
Испания
Статистика
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Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Германия. Бундеслига 2013/2014
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Лига Европы 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
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Лига Европы 2009/2010
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Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия М
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
0 : 0
07.11.2015
Ингольштадт
1' - 90'
74'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Герта
1 : 4
31.10.2015
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
1 : 5
17.10.2015
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
2 : 0
03.10.2015
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
1 : 3
26.09.2015
Боруссия М
68' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
4 : 2
23.09.2015
Аугсбург
1' - 90'
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