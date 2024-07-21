Paulo De La Cruz - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Paulo De La Cruz
|Команда
|Атлетико Грау
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Paulo De La Cruz
|Команда
|Атлетико Грау
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Сьенсиано
|1:0
|Атлетико Грау
|Перу. Лига 1, 7 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Атлетико Грау
|1:1
|Спортинг Кристал
|Перу. Лига 1, 6 тур
|04.08.2024
|1' - 90'
|АДТ
|1:2
|Атлетико Грау
|Перу. Лига 1, 5 тур
|31.07.2024
|1' - 90'
|Атлетико Грау
|3:0
|Комерсиантес Унидос
|Перу. Лига 1, 4 тур
|12'
|21.07.2024
|1' - 90'
|Атлетико Грау
|1:1
|Университарио
|Перу. Лига 1, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч