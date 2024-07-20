Jean Pierre Archimbaud - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Jean Pierre Archimbaud
|Команда
|Мельгар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jean Pierre Archimbaud
|Команда
|Мельгар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 90'
|АДТ
|1:1
|Мельгар
|Перу. Лига 1, 7 тур
|04.08.2024
|1' - 90'
|Унион Комерсио
|2:1
|Мельгар
|Перу. Лига 1, 5 тур
|01.08.2024
|1' - 90'
|Мельгар
|1:0
|Университарио
|Перу. Лига 1, 4 тур
|25.07.2024
|1' - 46'
|Альянса Атлетико
|3:1
|Мельгар
|Перу. Лига 1, 3 тур
|20.07.2024
|1' - 66'
|Мельгар
|5:2
|Универсидад Сесар Вальехо
|Перу. Лига 1, 2 тур
|44'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч