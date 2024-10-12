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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Перу - Уругвай
Перу - Уругвай: обзор матча 12 октября 2024
Перу
12.10.2024, суббота, 04:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
1 : 0
Завершен
Уругвай
88'
М. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перу - Уругвай
Замена
Р. Гарсес
️️️️
С. Пенья
90'
90'
Замена
Л. Родригес
️️️️
Н. Нандес
ГОЛ! 1:0!
М. Араухо
Пас отдал
П. Киспе
88'
84'
Желтая карточка
Н. Нандес
Замена
J. Pierre Archimbaud
️️️️
О. Сонне
82'
Замена
L. Ramos
️️️️
А. Валера
82'
Замена
П. Киспе
️️️️
А. Калленс
72'
Замена
Б. Рейна
️️️️
Э. Флорес
71'
46'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
К. Оливера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
5
Карлос Самбрано
(К)
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
16
Хесус Кастильо
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
7
Энди Поло
ПВ
20
Алекс Валера
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
25
Николас Фонсека
ЦП
8
Федерико Вальверде
(К)
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
19
Кристиан Оливера
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Перу
12
Карлос Каседа
ВР
21
Диего Ромеро
ВР
15
Ренцо Гарсес
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
8
Пьеро Киспе
ЦП
11
Брайан Рейна
ЦП
18
Орасио Калькатерра
ЦП
13
Jorge Murrugarra
ЦП
13
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
10
Жоао Гримальдо
ЦФ
9
Luis Ramos
ЦФ
Уругвай
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
5
Факундо Берналь
ЦП
22
Matias Abaldo
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
0
Лучано Родригес
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Галлезе
5
Самбрано
22
Калленс
2
Абрам
5
Араухо
22
Сонне
16
Кастильо
10
Пенья
7
Поло
20
Флорес
20
Валера
2-1-4-2-1
1
Рочет
13
Варела
24
Буэно
5
Угарте
25
Фонсека
8
Вальверде
10
Де Арраскаэта
8
Нандес
19
Оливера
20
Араухо
9
Нуньес
10
Пенья
15
Гарсес
15
Гарсес
10
Пенья
22
Калленс
8
Киспе
8
Киспе
22
Калленс
20
Флорес
11
Рейна
11
Рейна
20
Флорес
22
Сонне
13
13
22
Сонне
20
Валера
9
9
20
Валера
19
Оливера
11
Пельистри
11
Пельистри
19
Оливера
8
Нандес
0
Родригес
0
Родригес
8
Нандес
Остались в запасе
Перу
Уругвай
12
Карлос Каседа
ВР
21
Диего Ромеро
ВР
3
Альдо Корсо
ПЗ
18
Орасио Калькатерра
ЦП
13
Jorge Murrugarra
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
10
Жоао Гримальдо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
5
Факундо Берналь
ЦП
22
Matias Abaldo
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
21
Факундо Торрес
ЛВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
12
Карлос Каседа
ВР
21
Диего Ромеро
ВР
3
Альдо Корсо
ПЗ
18
Орасио Калькатерра
ЦП
13
Jorge Murrugarra
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
10
Жоао Гримальдо
ЦФ
Остались в запасе
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
5
Факундо Берналь
ЦП
22
Matias Abaldo
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
21
Факундо Торрес
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Перу - Уругвай
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
17
7
Офсайды
1
1
Количество передач
316
539
Сейвы
3
2
Точность передач %
71
82
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Национальный
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