Денис Ссорин - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ссорин
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Денис
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ссорин
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луки-Энергия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|Был в запасе
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Динамо-2 (Москва)
|19.06.2024
|Был в запасе
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:0
|Иркутск (Иркутск)
|01.06.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:2
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|26.05.2024
|79' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|2:1
|Родина-М (Москва)
|20.05.2024
|Был в запасе
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:1
|Тверь (Тверь)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|4:1
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Чертаново (Москва)