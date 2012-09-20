Даниель Хольм - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Даниель
|Фамилия
|Хольм
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Даниель
|Фамилия
|Хольм
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|5
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2012
|1' -60'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Рапид (Вена)
|09.11.2012
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Русенборг (Тронхейм)
|42' 64'
|25.10.2012
|77' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:2
|Металлист (Харьков)
|04.10.2012
|1' -69'
|Русенборг (Тронхейм)
|0:1
|Байер (Леверкузен)
|20.09.2012
|1' -81'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Русенборг (Тронхейм)
|8'