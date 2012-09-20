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    Даниель Хольм - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Даниель
    Фамилия Хольм
    Команда Волеренга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 июля 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Русенборг 5 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2012 1' -60' Русенборг (Тронхейм) 3:2 Рапид (Вена)
    09.11.2012 1' -90' Металлист (Харьков) 3:1 Русенборг (Тронхейм)
    42' 64'
    25.10.2012 77' -90' Русенборг (Тронхейм) 1:2 Металлист (Харьков)
    04.10.2012 1' -69' Русенборг (Тронхейм) 0:1 Байер (Леверкузен)
    20.09.2012 1' -81' Рапид (Вена) 1:2 Русенборг (Тронхейм)
    8'
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