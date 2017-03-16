Статистика по турнирам

Дания. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Дания. Суперлига 2015/2016 Товарищеские матчи 2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Европы 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Товарищеские матчи 2008