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€ 225 тыс

Виталий Дунай - новости

Спартак
20 ноября 2004 (20 лет), Луганск
#46 | Полузащитник
166 см
Россия
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Новости
«Спартак» привлечет на зимние сборы восемь игроков из дубля
2 января
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