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Спартак
Виталий Дунай
Новости
€ 225 тыс
Виталий Дунай - новости
Спартак
20 ноября 2004 (20 лет), Луганск
#46 | Полузащитник
166 см
Россия
Статистика
Новости
«Спартак» привлечет на зимние сборы восемь игроков из дубля
2 января
5
Главные новости
Сакки выступил против отмены дополнительного времени: «Это лишит нас 30 минут чистого адреналина»
Вчера, 23:52
1
Миллер из личных денег оплатил 40-миллионный трансфер «Зенита»
Вчера, 23:34
3
10 лучших дриблеров в истории по версии Give me Sport
Вчера, 23:11
Видео
В Кабардино-Балкарии корова едва не сорвала матч
Вчера, 23:02
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АПЛ. «Астон Вилла» Эмери одержала волевую победу над «Челси» (2:1), Асенсио оформил дубль с ассистов Рэшфорда
Вчера, 22:32
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Фото
Бартону не понравился внешний вид Аморима: «Не смей носить худи в «МЮ», ублюдок»
Вчера, 22:13
3
Артета – после поражения «Арсенала» от «Вест Хэма»: «Я очень, очень зол»
Вчера, 21:42
Зиньковский объяснил, почему выбрал «Крылья Советов»
Вчера, 21:08
Липко: «Зенит» летом может забрать Угальде у «Спартака»
Вчера, 20:58
16
Бартон не пощадил Аморима: «Шарлатан с сальными волосами, мешок с дерьмом»
Вчера, 20:47
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