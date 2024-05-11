Виталий Карпенко - статистика
#46 | Полузащитник
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Карпенко
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Луганск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 ноября 2004 (19 лет)
|Рост
|166
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Карпенко
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Луганск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 ноября 2004 (19 лет)
|Рост
|166
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак-2
|14
|11
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:0
|Тверь (Тверь)
|01.07.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)
|45' 53' 57'
|25.06.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|6:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|52' 68'
|19.06.2024
|1' -83'
|Родина-М (Москва)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|11'
|13.06.2024
|1' -82'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|07.06.2024
|1' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|0:3
|Спартак-2 (Москва)
|73' 81'
|01.06.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|3:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|40'
|26.05.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|19.05.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|11.05.2024
|1' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|0:2
|Спартак-2 (Москва)
|05.05.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|4:0
|Чертаново (Москва)
|39' 64' 71' 51'
|28.04.2024
|1' -69'
|Динамо Вг (Вологда)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|21.04.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:2
|Динамо-2 (Москва)
|07.04.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Иркутск (Иркутск)
|65'