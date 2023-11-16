Азри Гани - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Азри
|Фамилия
|Гани
|Команда
|Куала-Лумпур
|Состав
|Основной
|Родной город
|Келантан
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 апреля 1999 (25 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Азри
|Фамилия
|Гани
|Команда
|Куала-Лумпур
|Состав
|Основной
|Родной город
|Келантан
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 апреля 1999 (25 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Малайзия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2024
|1' -90'
|Малайзия
|3:1
|Тайвань
|06.06.2024
|1' -90'
|Киргизия
|1:1
|Малайзия
|26.03.2024
|Был в запасе
|Малайзия
|0:2
|Оман
|21.03.2024
|Был в запасе
|Оман
|2:0
|Малайзия
|21.11.2023
|Был в запасе
|Тайвань
|0:1
|Малайзия
|16.11.2023
|Был в запасе
|Малайзия
|4:3
|Киргизия