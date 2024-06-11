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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Малайзия - Китайский Тайбэй
Малайзия - Китайский Тайбэй: обзор матча 11 июня 2024
Малайзия
11.06.2024, вторник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа D, 6 тур
3 : 1
Завершен
Китайский Тайбэй
53'
С. Расид
69'
П. Жозуэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Малайзия - Китайский Тайбэй
90'
Замена
Y. Huang
️️️️
C. Ting-yang
Замена
Д. Тинг
️️️️
Д. Тан
86'
81'
Желтая карточка
C. Ting-yang
78'
Замена
C. Wei-chuan
️️️️
P. Liang Chen
ГОЛ! 2:0!
П. Жозуэ
Пас отдал
Л. Корбин-Онг
69'
ГОЛ! 1:0!
С. Расид
Пас отдал
E. Agüero
53'
Замена
E. Agüero
️️️️
М. Дэвис
46'
Желтая карточка
N. Laine
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малайзия
1
Азри Гани
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
21
Дион Коолс
ЦЗ
2
Доминик Тан
ЦЗ
2
Мэттью Дэвис
ПЗ
19
Ахьяр Рашид
ЛВ
15
Nooa Laine
ЦП
17
Пауло Жозуэ
АП
14
Эндрик
АП
11
Сафави Расид
ПВ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Китайский Тайбэй
1
Pan Wen-Chieh
ВР
5
Meng-Hsin Liang
ЦЗ
4
Chen Ting-yang
ЦЗ
16
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
11
Chun-Ching Wu
ЦП
17
Po Liang Chen
ЦП
9
Wei-Chieh Huang
ЦФ
9
Yao-Hsing Yu
ЦФ
10
Ange Kouamé
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Росс
Малайзия
23
Kalamullah Al Hafiz
ВР
16
Сикх Изхан Назрель
ВР
3
Шахрул Саад
ЦЗ
3
Даниэль Тинг
ЦЗ
8
Стюарт Уилкин
ЦП
14
Сямер Катти
ЦП
18
Брендан Ган
ЦП
10
Ezequiel Agüero
ЦФ
Китайский Тайбэй
1
Huang Chiu Lin
ВР
6
Chen Wei-chuan
ЦЗ
27
Shao-Chi Fong
ЦЗ
4
Yung-Chun Huang
ЦЗ
4
Tu Shao-chieh
ЦП
6
Meng-Cheng Tsai
ЦП
14
Chen Chao-an
ЦФ
7
Chen Hao-Wei
ЦФ
4-1-3-1
1
Гани
22
Корбин-Онг
21
Коолс
2
Тан
2
Дэвис
15
19
Рашид
14
Эндрик
11
Расид
17
Жозуэ
3-2-3
1
5
4
16
11
17
10
9
9
2
Тан
3
Тинг
3
Тинг
2
Тан
2
Дэвис
10
10
2
Дэвис
17
6
6
17
4
4
4
4
Остались в запасе
Малайзия
Китайский Тайбэй
23
Kalamullah Al Hafiz
ВР
16
Сикх Изхан Назрель
ВР
3
Шахрул Саад
ЦЗ
8
Стюарт Уилкин
ЦП
14
Сямер Катти
ЦП
18
Брендан Ган
ЦП
Главный тренер
Ким Пан-Гон
1
Huang Chiu Lin
ВР
27
Shao-Chi Fong
ЦЗ
4
Tu Shao-chieh
ЦП
6
Meng-Cheng Tsai
ЦП
14
Chen Chao-an
ЦФ
7
Chen Hao-Wei
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Росс
Остались в запасе
23
Kalamullah Al Hafiz
ВР
16
Сикх Изхан Назрель
ВР
3
Шахрул Саад
ЦЗ
8
Стюарт Уилкин
ЦП
14
Сямер Катти
ЦП
18
Брендан Ган
ЦП
Остались в запасе
1
Huang Chiu Lin
ВР
27
Shao-Chi Fong
ЦЗ
4
Tu Shao-chieh
ЦП
6
Meng-Cheng Tsai
ЦП
14
Chen Chao-an
ЦФ
7
Chen Hao-Wei
ЦФ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Главный тренер
Мэтт Росс
Статистика матча Малайзия - Китайский Тайбэй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Малайзия
5 : 1
14.10.2025
Лаос
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Китайский Тайбэй
1 : 3
31.03.2026
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Китайский Тайбэй
1 : 6
14.10.2025
Таиланд
Информация о матче
Стадион:
Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur
Посещаемость:
14731
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