Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Малайзия - Киргизия
Малайзия - Киргизия: обзор матча 16 ноября 2023
Малайзия
16.11.2023, четверг, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа D, 1 тур
4 : 3
Завершен
Киргизия
7'
Д. Коолс
77'
Д. Коолс
90+3'
Ф. Халим
42'
К. Жыргалбек уулу
44'
Э. Батырканов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Малайзия - Киргизия
Замена
М. Сумаре
️️️️
Ф. Халим
90'
+6
ГОЛ! 3:2!
Ф. Халим
Пас отдал
А. Айман
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Д. Коолс
Пас отдал
А. Айман
77'
74'
Замена
V. Maier
️️️️
Г. Алыкулов
Замена
Д. Тинг
️️️️
Д. Тан
67'
Замена
А. Рашид
️️️️
Б. Ган
60'
Замена
П. Жозуэ
️️️️
Ш. Саад
60'
Замена
Эндрик
️️️️
Д. Лок
60'
46'
Замена
Э. Атабаев
️️️️
О. Абдурахманов
44'
ГОЛ! 1:2!
Э. Батырканов
Пас отдал
Т. Козубаев
42'
ГОЛ! 1:1!
К. Жыргалбек уулу
Желтая карточка
Д. Коолс
36'
35'
Желтая карточка
О. Абдурахманов
Желтая карточка
А. Айман
19'
19'
Желтая карточка
Г. Алыкулов
ГОЛ! 1:0!
Д. Коолс
Пас отдал
А. Айман
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малайзия
16
Сийхан Хазми
ВР
2
Мэттью Дэвис
ЦЗ
2
Доминик Тан
ЦЗ
21
Дион Коолс
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЦЗ
18
Брендан Ган
ЦП
8
Стюарт Уилкин
ЦП
7
Файсал Халим
ЦП
42
Ариф Айман
ЦФ
9
Даррен Лок
ЦФ
Главный тренер
Петер Скламовски
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ЦЗ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
12
Одилжон Абдурахманов
ЦП
21
Фархат Мусабеков
ЦП
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ЦП
22
Алимардон Шукуров
АП
11
Бекжан Сагынбаев
ЦФ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
Главный тренер
Александр Крестинин
Малайзия
1
Азри Гани
ВР
2
Sharul Nazeem
ЦЗ
3
Даниэль Тинг
ЦЗ
5
Сяхми Сафари
ЦЗ
15
Жуниор Эльдстал
ЦЗ
17
Пауло Жозуэ
ЦП
4
Афик Фазаил
ЦП
19
Ахьяр Рашид
ЦП
14
Эндрик
ЦП
11
Сафави Расид
ЦФ
13
Мохамаду Сумаре
ЦФ
Киргизия
16
Dastan Alybekov
ВР
5
Айзар Акматов
ЦЗ
8
Азим Азаров
ЦП
0
Tursunali Rustamov
ЦП
0
Mirbek Akhmataliev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
0
V. Maier
ЦФ
0
Mirlan Murzaev
ЦФ
21
Кай Мерк
ЦФ
7
Жоэль Кожо
ЦФ
20
Бахтияр Дуйшобеков
ЦФ
3-2-3-2
16
Хазми
21
Коолс
3
Саад
22
Корбин-Онг
2
Тан
2
Дэвис
18
Ган
8
Уилкин
7
Халим
9
Лок
42
Айман
3-3-2-2
1
Токотаев
3
Козубаев
17
Мамыралиев
6
Браузман
12
Абдурахманов
21
Мусабеков
18
Жыргалбек уулу
22
Шукуров
10
Алыкулов
9
Батырканов
11
Сагынбаев
2
Тан
3
Тинг
3
Тинг
2
Тан
3
Саад
17
Жозуэ
17
Жозуэ
3
Саад
18
Ган
19
Рашид
19
Рашид
18
Ган
9
Лок
14
Эндрик
14
Эндрик
9
Лок
7
Халим
13
Сумаре
13
Сумаре
7
Халим
12
Абдурахманов
23
Атабаев
23
Атабаев
12
Абдурахманов
10
Алыкулов
0
0
10
Алыкулов
Остались в запасе
Малайзия
Киргизия
1
Азри Гани
ВР
2
Sharul Nazeem
ЦЗ
5
Сяхми Сафари
ЦЗ
15
Жуниор Эльдстал
ЦЗ
4
Афик Фазаил
ЦП
11
Сафави Расид
ЦФ
Главный тренер
Петер Скламовски
16
Dastan Alybekov
ВР
5
Айзар Акматов
ЦЗ
8
Азим Азаров
ЦП
0
Tursunali Rustamov
ЦП
0
Mirbek Akhmataliev
ЦП
0
Mirlan Murzaev
ЦФ
21
Кай Мерк
ЦФ
7
Жоэль Кожо
ЦФ
20
Бахтияр Дуйшобеков
ЦФ
Главный тренер
Александр Крестинин
Остались в запасе
1
Азри Гани
ВР
2
Sharul Nazeem
ЦЗ
5
Сяхми Сафари
ЦЗ
15
Жуниор Эльдстал
ЦЗ
4
Афик Фазаил
ЦП
11
Сафави Расид
ЦФ
Остались в запасе
16
Dastan Alybekov
ВР
5
Айзар Акматов
ЦЗ
8
Азим Азаров
ЦП
0
Tursunali Rustamov
ЦП
0
Mirbek Akhmataliev
ЦП
0
Mirlan Murzaev
ЦФ
21
Кай Мерк
ЦФ
7
Жоэль Кожо
ЦФ
20
Бахтияр Дуйшобеков
ЦФ
Главный тренер
Петер Скламовски
Главный тренер
Александр Крестинин
Статистика матча Малайзия - Киргизия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Малайзия
5 : 1
14.10.2025
Лаос
Киргизия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Киргизия
- : -
23.12.2027
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
Палестина
Информация о матче
Посещаемость:
17142
Новости команд
Все
Малайзия
Киргизия
Товарищеские матчи (сборные): шансы Малайзии и Йемена на победу в матче
16 ноября
Китай – Малайзия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китайского Тайбэя и Киргизии на победу в матче
12 ноября
Киргизия – Ливан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Киргизия – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Товарищеские матчи (сборные): шансы Малайзии и Йемена на победу в матче
16 ноября
Китай – Малайзия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Прогноз на точный счет матча Малайзия – Кабо-Верде: товарищеский матч, 3 июня 2025
2025.06.02 11:50
Прогноз на точный счет матча Малайзия – Кабо-Верде: Товарищеские матчи, 29 мая 2025
2025.05.28 10:20
В РФС ответили на вопрос о матчах России с Малайзией и Туркменистаном
2024.09.05 21:25
3
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китайского Тайбэя и Киргизии на победу в матче
12 ноября
Киргизия – Ливан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Киргизия – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Киргизия – Палестина: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.6
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+