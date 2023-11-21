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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Китайский Тайбэй - Малайзия
Китайский Тайбэй - Малайзия: обзор матча 21 ноября 2023
Китайский Тайбэй
21.11.2023, вторник, 14:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа D, 2 тур
0 : 1
Завершен
Малайзия
72'
Д. Лок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Китайский Тайбэй - Малайзия
90'
Замена
Ш. Саад
️️️️
Ф. Халим
76'
Замена
Б. Ган
️️️️
А. Рашид
72'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лок
62'
Замена
Эндрик
️️️️
А. Фазаил
62'
Замена
Д. Лок
️️️️
П. Жозуэ
57'
Желтая карточка
П. Жозуэ
Желтая карточка
W. Chih-Hao
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Китайский Тайбэй
1
Pan Wen-Chieh
ВР
4
Chen Ting-yang
ЦЗ
6
Chen Wei-chuan
ЦЗ
27
Shao-Chi Fong
ЦЗ
17
Po Liang Chen
ЦП
11
Chun-Ching Wu
ЦП
8
Wu Yen-shu
ЦП
12
Wen Chih-Hao
ЦП
7
Chen Hao-Wei
ЦФ
9
Yao-Hsing Yu
ЦФ
10
Ange Kouamé
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Росс
Малайзия
16
Сийхан Хазми
ВР
21
Дион Коолс
ЦЗ
15
Жуниор Эльдстал
ЦЗ
2
Мэттью Дэвис
ЦЗ
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЦЗ
4
Афик Фазаил
ЦП
17
Пауло Жозуэ
ЦП
8
Стюарт Уилкин
ЦП
7
Файсал Халим
ЦП
19
Ахьяр Рашид
ЦП
42
Ариф Айман
ПВ
Главный тренер
Петер Скламовски
Китайский Тайбэй
0
Shin-an Shih
ВР
1
Huang Chiu Lin
ВР
15
Tzu-Ming Huang
ЦЗ
16
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
5
Meng-Hsin Liang
ЦЗ
4
Tu Shao-chieh
ЦП
7
Wei-Jie Gao
ЦП
20
Yeh Ching-chun
ЦП
18
Yu Chia Huang
ЦФ
14
Chen Chao-an
ЦФ
0
Yu-Ting Ko
ЦФ
Малайзия
16
Сикх Изхан Назрель
ВР
1
Азри Гани
ВР
3
Шахрул Саад
ЦЗ
2
Sharul Nazeem
ЦЗ
3
Даниэль Тинг
ЦЗ
13
Mukhairi Ajmal
ЦП
15
Nooa Laine
ЦП
18
Брендан Ган
ЦП
14
Эндрик
ЦП
9
Даррен Лок
ЦФ
11
Сафави Расид
ЦФ
13
Мохамаду Сумаре
ЦФ
3-4-3
1
4
6
27
17
8
12
11
10
9
7
4-5-1
16
Хазми
15
Эльдстал
2
Дэвис
22
Корбин-Онг
21
Коолс
4
Фазаил
8
Уилкин
7
Халим
19
Рашид
17
Жозуэ
42
Айман
7
Халим
3
Саад
3
Саад
7
Халим
19
Рашид
18
Ган
18
Ган
19
Рашид
4
Фазаил
14
Эндрик
14
Эндрик
4
Фазаил
17
Жозуэ
9
Лок
9
Лок
17
Жозуэ
Остались в запасе
Китайский Тайбэй
Малайзия
0
Shin-an Shih
ВР
1
Huang Chiu Lin
ВР
15
Tzu-Ming Huang
ЦЗ
16
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
5
Meng-Hsin Liang
ЦЗ
4
Tu Shao-chieh
ЦП
7
Wei-Jie Gao
ЦП
20
Yeh Ching-chun
ЦП
18
Yu Chia Huang
ЦФ
14
Chen Chao-an
ЦФ
0
Yu-Ting Ko
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Росс
16
Сикх Изхан Назрель
ВР
1
Азри Гани
ВР
2
Sharul Nazeem
ЦЗ
3
Даниэль Тинг
ЦЗ
13
Mukhairi Ajmal
ЦП
15
Nooa Laine
ЦП
11
Сафави Расид
ЦФ
13
Мохамаду Сумаре
ЦФ
Главный тренер
Петер Скламовски
Остались в запасе
0
Shin-an Shih
ВР
1
Huang Chiu Lin
ВР
15
Tzu-Ming Huang
ЦЗ
16
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
5
Meng-Hsin Liang
ЦЗ
4
Tu Shao-chieh
ЦП
7
Wei-Jie Gao
ЦП
20
Yeh Ching-chun
ЦП
18
Yu Chia Huang
ЦФ
14
Chen Chao-an
ЦФ
0
Yu-Ting Ko
ЦФ
Остались в запасе
16
Сикх Изхан Назрель
ВР
1
Азри Гани
ВР
2
Sharul Nazeem
ЦЗ
3
Даниэль Тинг
ЦЗ
13
Mukhairi Ajmal
ЦП
15
Nooa Laine
ЦП
11
Сафави Расид
ЦФ
13
Мохамаду Сумаре
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Росс
Главный тренер
Петер Скламовски
Статистика матча Китайский Тайбэй - Малайзия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Китайский Тайбэй
1 : 3
31.03.2026
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Китайский Тайбэй
1 : 6
14.10.2025
Таиланд
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Малайзия
5 : 1
14.10.2025
Лаос
Информация о матче
Посещаемость:
9521
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