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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уиган Атлетик - Вест Хэм
Уиган Атлетик - Вест Хэм: обзор матча 27 января 2018
Уиган Атлетик
27.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
7'
У. Григг
62'
У. Григг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уиган Атлетик - Вест Хэм
Желтая карточка
Р. Колклоу
84'
79'
Желтая карточка
А. Огбонна
ГОЛ с пенальти! 2:0!
У. Григг
62'
49'
Красная карточка
А. Масуаку
ГОЛ! 1:0!
У. Григг
Пас отдал
Н. Бирн
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Макс Пауэр
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Уиган Атлетик
4
Алекс Брюс
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
8
Домингуш Кина
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
2-4-1-1
28
Уолтон
33
Берн
14
Бирн
25
Пауэлл
8
Морси
20
Элдер
8
Пауэр
24
Якобс
28
Григг
3-2-2-1
1
Харт
32
Бурк
21
Огбонна
5
Сабалета
3
Бирам
3
Крессуэлл
14
Мба Обьянг
24
Каллен
14
Чичарито
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Вест Хэм
4
Алекс Брюс
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
13
Адриан
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
4
Алекс Брюс
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Остались в запасе
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
13
Адриан
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Уиган Атлетик - Вест Хэм
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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