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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Влажния - Валюр
Влажния - Валюр: обзор матча 18 июля 2024
Влажния
18.07.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 4
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Валюр
13'
K. Freyr Sigurðsson
16'
G. Andri Tryggvason
68'
T. Hrafn Haraldsson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Влажния - Валюр
Замена
A. Delaj
️️️️
E. Mala
88'
84'
Желтая карточка
K. Freyr Sigurðsson
80'
Желтая карточка
S. Egill Lárusson
75'
Замена
O. Finsen
️️️️
Г. Сигурдссон
68'
ГОЛ! 0:3!
T. Hrafn Haraldsson
65'
Замена
E. Freyr Helgason
️️️️
Х. Орн Ейхолфссон
65'
Замена
T. Hrafn Haraldsson
️️️️
G. Andri Tryggvason
Желтая карточка
E. Mala
45'
+1
16'
ГОЛ! 0:2!
G. Andri Tryggvason
13'
ГОЛ! 0:1!
K. Freyr Sigurðsson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Влажния
34
Miloš Stojanović
ЦЗ
29
Андрей Яго
ЦЗ
6
Ардит Крыми
ОП
20
Esat Mala
ЦП
6
Rejan Alivoda
ЦП
2
E. Gurishta
ЦФ
4
Marko Juric
ЦФ
25
Klinti Qato
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
1
Kristi Qarri
ЦФ
Валюр
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Хердур Инги Гуннарссон
ЛЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Sigurður Egill Lárusson
ЦФ
8
J. Jonsson
ЦФ
10
Kristinn Freyr Sigurðsson
ЦФ
14
Gudmundur Andri Tryggvason
ЦФ
9
Patrick Pedersen
ЦФ
Влажния
3
Gledjan Pusi
ЦП
8
Eslit Sala
ЦП
77
Antonio Delaj
ЦФ
11
Mehdi Coba
ЦФ
Валюр
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
12
Tryggvi Hrafn Haraldsson
ЦФ
71
O. Finsen
ЦФ
2-1-2-5
34
29
Яго
6
Крыми
20
6
4
1
9
Балай
25
2
2-1-5
18
Шрам
15
Орн Ейхолфссон
3
Гуннарссон
10
Сигурдссон
11
9
14
10
8
20
77
77
20
15
Орн Ейхолфссон
4
4
15
Орн Ейхолфссон
14
12
12
14
10
Сигурдссон
71
71
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Влажния
Валюр
3
Gledjan Pusi
ЦП
8
Eslit Sala
ЦП
11
Mehdi Coba
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
3
Gledjan Pusi
ЦП
8
Eslit Sala
ЦП
11
Mehdi Coba
ЦФ
Остались в запасе
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Статистика матча Влажния - Валюр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Влажния
Лига конференций, 1 раунд
Малишева
5 : 0
15.07.2026
Влажния
Лига конференций, 1 раунд
Влажния
2 : 1
09.07.2026
Малишева
Лига конференций, 2 раунд
Викингур
4 : 2
31.07.2025
Влажния
Лига конференций, 2 раунд
Влажния
2 : 1
24.07.2025
Викингур
Лига конференций, 1 раунд
Даугавпилс
2 : 4
17.07.2025
Влажния
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Валюр
4 : 1
17.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
ИБВ
1 : 1
20.09.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Валюр
4 : 1
13.09.2026
Тор Акурейри
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Loro Boriçi Stadium, Shkodër
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