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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Валюр - Влажния
Валюр - Влажния: обзор матча 11 июля 2024
Валюр
11.07.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 2
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Влажния
12'
G. Andri Tryggvason
23'
А. Крыми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валюр - Влажния
90'
+2
Замена
E. Sala
️️️️
E. Mala
Желтая карточка
K. Freyr Sigurðsson
90'
82'
Вторая желтая
А. Делиу
Замена
T. Hrafn Haraldsson
️️️️
G. Andri Tryggvason
55'
50'
Желтая карточка
А. Крыми
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Крыми
20'
Желтая карточка
Б. Балай
14'
Желтая карточка
А. Делиу
ГОЛ! 1:0!
G. Andri Tryggvason
Пас отдал
S. Egill Lárusson
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валюр
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Хердур Инги Гуннарссон
ЛЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Patrick Pedersen
ЦФ
14
Gudmundur Andri Tryggvason
ЦФ
10
Kristinn Freyr Sigurðsson
ЦФ
8
J. Jonsson
ЦФ
11
Sigurður Egill Lárusson
ЦФ
Влажния
34
Miloš Stojanović
ЦЗ
16
Мелос Байрами
ЦЗ
6
Ардит Крыми
ОП
20
Esat Mala
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
4
Marko Juric
ЦФ
2
E. Gurishta
ЦФ
1
Kristi Qarri
ЦФ
25
Klinti Qato
ЦФ
21
Ардит Делиу
ЦФ
Валюр
71
O. Finsen
ЦФ
12
Tryggvi Hrafn Haraldsson
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
Влажния
12
Aron Jukaj
ВР
29
Андрей Яго
ЦЗ
3
Gledjan Pusi
ЦП
8
Eslit Sala
ЦП
6
Rejan Alivoda
ЦП
77
Antonio Delaj
ЦФ
11
Mehdi Coba
ЦФ
2-1-5
18
Шрам
3
Гуннарссон
15
Орн Ейхолфссон
10
Сигурдссон
14
11
8
10
9
2-1-1-5
34
16
Байрами
6
Крыми
20
4
21
Делиу
25
1
2
14
12
12
14
20
8
8
20
Остались в запасе
Валюр
Влажния
71
O. Finsen
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
12
Aron Jukaj
ВР
29
Андрей Яго
ЦЗ
3
Gledjan Pusi
ЦП
6
Rejan Alivoda
ЦП
77
Antonio Delaj
ЦФ
11
Mehdi Coba
ЦФ
Остались в запасе
71
O. Finsen
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
Остались в запасе
12
Aron Jukaj
ВР
29
Андрей Яго
ЦЗ
3
Gledjan Pusi
ЦП
6
Rejan Alivoda
ЦП
77
Antonio Delaj
ЦФ
11
Mehdi Coba
ЦФ
Статистика матча Валюр - Влажния
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Валюр
4 : 1
17.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
ИБВ
1 : 1
20.09.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Валюр
4 : 1
13.09.2026
Тор Акурейри
Влажния
Лига конференций, 1 раунд
Малишева
5 : 0
15.07.2026
Влажния
Лига конференций, 1 раунд
Влажния
2 : 1
09.07.2026
Малишева
Лига конференций, 2 раунд
Викингур
4 : 2
31.07.2025
Влажния
Лига конференций, 2 раунд
Влажния
2 : 1
24.07.2025
Викингур
Лига конференций, 1 раунд
Даугавпилс
2 : 4
17.07.2025
Влажния
Информация о матче
Главный судья:
Tim Marshall, Northern Ireland
Стадион:
Hlídarendi Reykjavik, Reykjavik
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2019.01.31 18:58
7
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