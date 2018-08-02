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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тренчин - Гурник
Тренчин - Гурник: обзор матча 02 августа 2018
Тренчин
02.08.2018, четверг, 18:30
Лига Европы, 2 раунд
4 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Гурник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тренчин - Гурник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
0 : 0
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Скалица
0 : 2
17.10.2026
Тренчин
Гурник
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
- : -
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Гурник
1 : 1
18.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 10 тур
Ягеллония
1 : 3
10.10.2026
Гурник
Информация о матче
Стадион:
Гурник
Новости команд
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Тренчин
Гурник
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Монако» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» – «Гурник»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гурник» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
2018.08.28 13:31
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
2017.07.14 14:12
23
Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА
2017.01.06 06:17
4
Лига чемпионов. «Фенербахче» победил «Монако» благодаря дублю Эменике и другие результаты
2016.07.27 23:35
9
Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты
2016.07.06 20:57
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Монако» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» – «Гурник»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гурник» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
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