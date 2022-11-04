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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мастер-Сатурн - Торпедо (мол.)
Мастер-Сатурн - Торпедо (мол.): обзор матча 04 ноября 2022
Мастер-Сатурн
04.11.2022, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, 17 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо (мол.)
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Статистика матча Мастер-Сатурн - Торпедо (мол.)
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Матчи команд
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 10 тур
Ахмат (мол)
4 : 0
08.11.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 6
01.11.2024
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
25.10.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Факел (мол)
3 : 1
04.10.2024
Мастер-Сатурн
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 10 тур
Торпедо (мол.)
0 : 3
19.05.2023
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Ахмат (мол)
3 : 0
12.05.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 8 тур
Торпедо (мол.)
5 : 1
05.05.2023
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Торпедо (мол.)
Игрок юношеской сборной России Джебов перешел в «Ростов»
2021.12.07 14:49
1
Игрок юношеской сборной России Джебов перешел в «Ростов»
2021.12.07 14:49
1
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