Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Торино - Виртус Энтелла
Торино - Виртус Энтелла: обзор матча 26 ноября 2020
Торино
26.11.2020, четверг, 16:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Виртус Энтелла
28'
С. Дзадза
30'
Ф. Бонаццоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Торино - Виртус Энтелла
Замена
️️️️
Я. Сегре
90'
+1
81'
Замена
D. Mazzocco
️️️️
Ф. Бонини
Замена
Бремер
️️️️
А. Иццо
75'
Замена
В. Миллико
️️️️
С. Дзадза
75'
Замена
К. Ансальди
️️️️
К. Линетти
62'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
С. Мейте
62'
61'
Замена
М. Луиджи Брунори
️️️️
G. De Luca
46'
Замена
A. Schenetti
️️️️
Л. Морозини
46'
Замена
T. Petrovic
️️️️
M. Mancosu (pen.)
31'
Замена
F. Poli
️️️️
M. Chiosa
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бонаццоли
30'
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
Пас отдал
Н. Мурру
28'
27'
Желтая карточка
M. Crimi
14'
Желтая карточка
M. Toscano
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Виртус Энтелла
1
Алессандро Руссо
ВР
18
Федерико Бонини
ЦЗ
23
Леонардо Морозини
ЦП
0
M. Mancosu (pen.)
ЦФ
7
Giuseppe De Luca
ЦФ
0
C. Cardoselli
ЦФ
25
Marco Toscano
ЦФ
0
M. Pellizzer
ЦФ
4
Mauro Coppolaro
ЦФ
0
M. Chiosa
ЦФ
0
M. Crimi
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
73
Самуэле Вианни
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
Виртус Энтелла
7
Lorenzo Meazzi
ЦФ
0
T. Petrovic
ЦФ
99
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
11
Michele Currarino
ЦФ
27
Andrea Settembrini
ЦФ
99
Andrea Schenetti
ЦФ
0
D. Mazzocco
ЦФ
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
13
Fabrizio Poli
ЦФ
4
Ivan De Santis
ЦФ
1
Daniele Borra
ЦФ
1
Andrea Paroni
ЦФ
4-3-3
32
Милинкович-Савич
29
Мурру
4
Буонджорно
4
Иццо
15
Родригес
8
Сегре
17
Линетти
8
Мейте
11
Дзадза
20
Эдера
90
Бонаццоли
1-1-5
1
Руссо
18
Бонини
23
Морозини
25
0
0
4
0
11
Дзадза
7
Миллико
7
Миллико
11
Дзадза
17
Линетти
14
Ансальди
14
Ансальди
17
Линетти
4
Иццо
3
Бремер
3
Бремер
4
Иццо
8
Мейте
8
Ринкон
8
Ринкон
8
Мейте
0
0
0
0
7
99
Брунори
99
Брунори
7
23
Морозини
99
99
23
Морозини
18
Бонини
0
0
18
Бонини
0
13
13
0
Остались в запасе
Торино
Виртус Энтелла
73
Самуэле Вианни
ЦФ
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
Главный тренер
Марко Джампаоло
7
Lorenzo Meazzi
ЦФ
11
Michele Currarino
ЦФ
27
Andrea Settembrini
ЦФ
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
4
Ivan De Santis
ЦФ
1
Daniele Borra
ЦФ
1
Andrea Paroni
ЦФ
Остались в запасе
73
Самуэле Вианни
ЦФ
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
Остались в запасе
7
Lorenzo Meazzi
ЦФ
11
Michele Currarino
ЦФ
27
Andrea Settembrini
ЦФ
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
4
Ivan De Santis
ЦФ
1
Daniele Borra
ЦФ
1
Andrea Paroni
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Торино - Виртус Энтелла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Каррарезе
1 : 0
21.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
27.10.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 8 тур
Виртус Энтелла
0 : 1
24.10.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
Виртус Энтелла
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Кассано может возобновить карьеру, в среду итальянец объявил об уходе из футбола
2017.07.28 21:46
3
Кассано может продолжить карьеру во втором дивизионе Италии
2017.02.26 16:08
Впервые в истории футбола арбитр показал зеленую карточку
2016.10.09 10:17
28
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+