Тироль - Вольфсберг: онлайн-трансляция 31 августа 2025

Тироль
31.08.2025, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
- : -
Не начался
Вольфсберг
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Тироль - Вольфсберг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Тироль
Вольфсберг
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
22 июня, 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
26 мая, 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
8 августа 2024, 16:17
2
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
28 июля 2022, 07:31
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
30 декабря 2021, 17:25
26
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
24 декабря 2021, 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
13 декабря 2021, 23:54
10
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
1 февраля 2020, 20:43
Австрия. Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Альтах
- : -
24.08.2025
Грацер
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
- : -
24.08.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
- : -
24.08.2025
Рапид
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
- : -
30.08.2025
Рид
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Зальцбург
- : -
30.08.2025
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Грацер
- : -
30.08.2025
Штурм
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Тироль
- : -
31.08.2025
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Хартберг
- : -
31.08.2025
Рапид
Последние матчи
Все
Тироль
Вольфсберг
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
2 : 1
21.08.2025
Омония
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсберг
3 : 0
17.08.2025
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Грацер
1 : 1
16.08.2025
Тироль
Лига Европы, 3 раунд
Вольфсберг
0 : 1
14.08.2025
ПАОК
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Тироль
3 : 1
10.08.2025
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Грацер
1 : 1
16.08.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Тироль
3 : 1
10.08.2025
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Тироль
4 : 2
02.08.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
23.05.2025
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Хартберг
3 : 2
17.05.2025
Тироль
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
2 : 1
21.08.2025
Омония
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсберг
3 : 0
17.08.2025
Блау-Вайс
Лига Европы, 3 раунд
Вольфсберг
0 : 1
14.08.2025
ПАОК
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия
0 : 2
10.08.2025
Вольфсберг
Лига Европы, 3 раунд
ПАОК
0 : 0
07.08.2025
Вольфсберг
