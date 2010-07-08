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Залаэгерсег - Тирана
Залаэгерсег - Тирана: обзор матча 08 июля 2010
Залаэгерсег
08.07.2010, четверг, 21:00
Лига Европы
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Тирана
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Залаэгерсег - Тирана
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0
Матчи команд
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
- : -
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Залаэгерсег
5 : 1
11.10.2026
Ньиредьхаза
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Тирана
0 : 1
18.07.2024
Торпедо
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо
1 : 1
11.07.2024
Тирана
Лига конференций, 2 раунд
Тирана
0 : 2
03.08.2023
Бешикташ
Лига конференций, 2 раунд
Бешикташ
3 : 1
27.07.2023
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Динамо Бт
1 : 2
20.07.2023
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2020.09.21 17:15
1
Руднев завершил карьеру в 29 лет из-за выкидыша супруги
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2017.01.05 20:34
17
Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»
2022.05.05 20:20
«Ференцварош» Черчесова победил «Залаэгерсег» и возглавил таблицу
2022.02.13 21:17
5
Руднев завершил карьеру в 29 лет из-за выкидыша супруги
2017.10.05 21:59
8
Карасев обслужит матч Лиги Европы «Янг Бойз» – «Тирана»
2020.09.21 17:15
1
«Спартак» может заменить Джано игроком из чемпионата Албании
2017.01.05 20:34
17
18-летний нападающий сборной Конго может стать игроком «Спартака»
2016.12.29 20:23
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