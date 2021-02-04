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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Тигрес УАНЛ - Ульсан Хендэ
Тигрес УАНЛ - Ульсан Хендэ: обзор матча 04 февраля 2021
Тигрес УАНЛ
04.02.2021, четверг, 17:00
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Ульсан Хендэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тигрес УАНЛ - Ульсан Хендэ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
1 : 0
22.11.2026
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Мексика. Лига МХ, 16 тур
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2 : 3
08.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пачука
3 : 0
01.11.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Пумас
1 : 1
25.10.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Керетаро
3 : 2
02.08.2026
Тигрес УАНЛ
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
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1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
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Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
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