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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Суонси - Уиком Уондерерс
Суонси - Уиком Уондерерс: обзор матча 28 августа 2024
Суонси
28.08.2024, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Уиком Уондерерс
40'
R. Kone
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Суонси - Уиком Уондерерс
86'
Желтая карточка
A. Hartridge
85'
Желтая карточка
Д. Харви
Замена
Л. Каллен
️️️️
К. Ноутон
73'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Фултон
73'
58'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
G. Kodua
Замена
Рональд
️️️️
Д. Ом
58'
Замена
Б. Кабанго
️️️️
Н. Эбби
58'
Замена
Д. Тимон
️️️️
Н. Тджо-А-Он
58'
58'
Замена
Д. Харви
️️️️
K. Sadlier
58'
Замена
Д. Удо
️️️️
R. Kone
58'
Замена
C. Humphreys
️️️️
Д. Сковен
40'
ГОЛ! 0:1!
R. Kone
Пас отдал
M. Butcher
Желтая карточка
F. Bianchini
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
Главный тренер
Люк Уильямс
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
5
Джо Лоу
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
17
Jasper Pattenden
ЦП
4
Джош Сковен
(К)
ЦП
25
Declan Skura
ЦП
30
Gideon Kodua
ЦФ
22
Richard Kone
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Суонси
13
Nathan Broome
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
17
Гонсалу Франку
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Оливер Купер
АП
35
Рональд
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Уиком Уондерерс
13
Laurence Shala
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
35
Christie Ward
ЦП
36
Jahiem Dotse
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Jaiden Bartolo
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
4-3-4
24
Тджо-А-Он
24
Педерсен
6
Эбби
26
Ноутон
4
Фултон
6
Гримес
47
22
Вигуру
7
10
Ом
9
Випотник
2-1-3-4
21
Равиццоли
5
Лоу
18
19
Бакинсон
17
4
Сковен
25
23
22
22
30
6
Эбби
5
Кабанго
5
Кабанго
6
Эбби
24
Тджо-А-Он
14
Тимон
14
Тимон
24
Тджо-А-Он
4
Фултон
7
Аллен
7
Аллен
4
Фултон
10
Ом
35
Рональд
35
Рональд
10
Ом
26
Ноутон
11
Каллен
11
Каллен
26
Ноутон
23
3
Харви
3
Харви
23
4
Сковен
20
20
4
Сковен
30
12
МакКлири
12
МакКлири
30
22
23
Удо
23
Удо
22
Остались в запасе
Суонси
Уиком Уондерерс
13
Nathan Broome
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
17
Гонсалу Франку
ЦП
8
Оливер Купер
АП
Главный тренер
Люк Уильямс
13
Laurence Shala
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
35
Christie Ward
ЦП
36
Jahiem Dotse
ЦП
29
Jaiden Bartolo
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
13
Nathan Broome
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
17
Гонсалу Франку
ЦП
8
Оливер Купер
АП
Остались в запасе
13
Laurence Shala
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
35
Christie Ward
ЦП
36
Jahiem Dotse
ЦП
29
Jaiden Bartolo
ЦФ
Главный тренер
Люк Уильямс
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Суонси - Уиком Уондерерс
1
2
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
12
9
Офсайды
1
1
Количество передач
688
259
Сейвы
1
0
Точность передач %
90
73
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 18 тур
Барнсли
- : -
01.12.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Ben Toner, England
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