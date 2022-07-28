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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Виборг - Судува
Виборг - Судува: обзор матча 28 июля 2022
Виборг
28.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Судува
1'
И. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Виборг - Судува
87'
Желтая карточка
J. Janusevskis
74'
Замена
Е. Протасов
️️️️
K. Mbombo
Замена
К. Леманс
️️️️
Я. Замбурек
68'
Замена
М. Ндион
️️️️
Ж. Грот
68'
68'
Замена
Г. Матулевичюс
️️️️
В. Славицкас
66'
Желтая карточка
K. Mbombo
46'
Замена
M. Jokić
️️️️
L. Macharashvili
42'
Желтая карточка
L. Macharashvili
Замена
Ж. Залетел
️️️️
М. Лауритсен
32'
ГОЛ! 1:0!
И. Саид
Пас отдал
Д. Лонвейк
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Судува
12
Томас Шведкаускас
ВР
21
Вайдас Славицкас
ЦЗ
29
Маркас Бенета
ЦЗ
25
Diogo Coelho
ЦЗ
88
Marko Pavlovski
ЦП
11
Xabi Auzmendi
ЦФ
15
Aleksandar Živanović
ЦФ
15
Justinas Janusevskis
ЦФ
7
Levan Macharashvili
ЦФ
4
Olivier Rommens
ЦФ
22
Kule Mbombo
ЦФ
Главный тренер
Довидас Ластаускас
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
18
Йонас Торсен
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
7
Марохи Ндион
ЦФ
5
Жан Залетел
ЦФ
22
Нильс Мортимер
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
Судува
66
Rokas Pacesa
ВР
5
Zygimantas Baltrunas
ЦЗ
23
Milan Jokić
ЦП
17
Гедриус Матулевичюс
ЦП
21
Matas Miskinis
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
77
Joao Pedro
ЦП
9
Linas Zingertas
ЦФ
99
Vilius Stebrys
ЦФ
94
Nicolas Michel Taravel
ЦФ
6
Povilas Leimonas
ЦФ
2-2-5
24
Аньембе
5
Бюрги
8
Замбурек
6
Бонде
3
Серенсен
19
Саид
21
Лонвейк
13
Греннинг
3
Лауритсен
3-1-5
12
Шведкаускас
21
Славицкас
29
Бенета
25
88
15
22
4
7
15
8
Замбурек
8
Леманс
8
Леманс
8
Замбурек
31
Грот
7
Ндион
7
Ндион
31
Грот
3
Лауритсен
5
Залетел
5
Залетел
3
Лауритсен
7
23
23
7
21
Славицкас
17
Матулевичюс
17
Матулевичюс
21
Славицкас
22
10
Протасов
10
Протасов
22
Остались в запасе
Виборг
Судува
20
Каспер Килерих
ВР
18
Йонас Торсен
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
22
Нильс Мортимер
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
66
Rokas Pacesa
ВР
5
Zygimantas Baltrunas
ЦЗ
21
Matas Miskinis
ЦП
77
Joao Pedro
ЦП
9
Linas Zingertas
ЦФ
99
Vilius Stebrys
ЦФ
94
Nicolas Michel Taravel
ЦФ
6
Povilas Leimonas
ЦФ
Главный тренер
Довидас Ластаускас
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
18
Йонас Торсен
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
22
Нильс Мортимер
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
Остались в запасе
66
Rokas Pacesa
ВР
5
Zygimantas Baltrunas
ЦЗ
21
Matas Miskinis
ЦП
77
Joao Pedro
ЦП
9
Linas Zingertas
ЦФ
99
Vilius Stebrys
ЦФ
94
Nicolas Michel Taravel
ЦФ
6
Povilas Leimonas
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Довидас Ластаускас
Статистика матча Виборг - Судува
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Судува
Литва. А-Лига, 36 тур
Судува
2 : 1
08.11.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 35 тур
Судува
2 : 1
01.11.2026
Банга
Литва. А-Лига, 33 тур
Судува
0 : 1
19.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
Хегельманн
1 : 1
20.09.2026
Судува
Информация о матче
Стадион:
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1
35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой»
2021.09.14 17:48
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2021.07.19 15:22
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