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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Валмиера - Судува
Валмиера - Судува: обзор матча 15 июля 2021
Валмиера
15.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Судува
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Валмиера - Судува
Желтая карточка
Д. Дава
90'
+6
86'
Замена
A. Gargalatzidis
️️️️
R. Habran
Желтая карточка
A. Ndoye
79'
Замена
A. Ndoye
️️️️
Д. Балодис
77'
73'
Замена
Ж. Н'Кололо
️️️️
X. Auzmendi
Замена
D. Gueye
️️️️
M. Zaddem
64'
60'
Желтая карточка
N. Cases
Желтая карточка
I. Ndiape Sow
55'
46'
Замена
С. Ньюадзи
️️️️
А. Макась
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валмиера
1
Рихардс Матревикс
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
23
Максимс Тонисевс
ПЗ
30
Камило Мена
ЛВ
66
Алвис Яунземс
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
20
Ibrahima Ndiape Sow
ЦФ
20
M. Zaddem
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Судува
21
Вайдас Славицкас
ЦЗ
29
Маркас Бенета
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
17
Гедриус Матулевичюс
ЦП
0
N. Cases
ЦП
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
10
Semir Kerla
ЦФ
15
Aleksandar Živanović
ЦФ
11
Xabi Auzmendi
ЦФ
0
R. Habran
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Довидас Ластаускас
Валмиера
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Alioune Ndoye
ЦФ
31
Vlad Eleferenko
ЦФ
21
Rudolfs Zengis
ЦФ
8
Vladimirs Stepanovs
ЦФ
14
Djibril Gueye
ЦФ
Судува
80
Evgen Efremov
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
17
Серж Ньюадзи
ЦФ
13
Ivan Kardum
ЦФ
99
Vilius Stebrys
ЦФ
27
Modestas Vainikaitis
ЦФ
6
Povilas Leimonas
ЦФ
28
Ernestas Burdzilauskas
ЦФ
32
Augustas Dubickas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
3-2-1-4
1
Матревикс
3
Балодис
5
Дава
23
Тонисевс
66
Яунземс
6
30
Мена
99
Кроллис
17
20
20
2-1-2-5
21
Славицкас
29
Бенета
5
Горобсов
17
Матулевичюс
0
10
15
Макась
0
11
15
3
Балодис
24
24
3
Балодис
20
14
14
20
15
Макась
17
Ньюадзи
17
Ньюадзи
15
Макась
11
35
Н'Кололо
35
Н'Кололо
11
0
20
20
0
Остались в запасе
Валмиера
Судува
31
Vlad Eleferenko
ЦФ
2
Виктор Александров
ЦЗ
21
Rudolfs Zengis
ЦФ
8
Vladimirs Stepanovs
ЦФ
13
Ivan Kardum
ЦФ
99
Vilius Stebrys
ЦФ
27
Modestas Vainikaitis
ЦФ
6
Povilas Leimonas
ЦФ
28
Ernestas Burdzilauskas
ЦФ
32
Augustas Dubickas
ЦФ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
Главный тренер
Довидас Ластаускас
Остались в запасе
31
Vlad Eleferenko
ЦФ
2
Виктор Александров
ЦЗ
21
Rudolfs Zengis
ЦФ
8
Vladimirs Stepanovs
ЦФ
Остались в запасе
13
Ivan Kardum
ЦФ
99
Vilius Stebrys
ЦФ
27
Modestas Vainikaitis
ЦФ
6
Povilas Leimonas
ЦФ
28
Ernestas Burdzilauskas
ЦФ
32
Augustas Dubickas
ЦФ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
Главный тренер
Довидас Ластаускас
Статистика матча Валмиера - Судува
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Валмиера
Латвия. Высшая лига, Финал
Валмиера
0 : 1
14.11.2026
Тукумс
Лига конференций, 3 раунд
Партизани
1 : 0
17.08.2023
Валмиера
Лига конференций, 3 раунд
Валмиера
1 : 2
10.08.2023
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Валмиера
7 : 0
01.08.2023
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Тре Пенне
0 : 3
25.07.2023
Валмиера
Судува
Литва. А-Лига, 36 тур
Судува
2 : 1
08.11.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 35 тур
Судува
2 : 1
01.11.2026
Банга
Литва. А-Лига, 33 тур
Судува
0 : 1
19.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
Хегельманн
1 : 1
20.09.2026
Судува
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Валмиера
Судува
35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой»
2021.09.14 17:48
5
Экс-защитник «Шахтера» Якуба: «Отказался от перехода в «Сочи», я все-таки со Львова»
2021.07.23 15:47
14
«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в третьем отборочном раунде Лиги конференций
2021.07.19 15:22
7
Экс-защитник «Шахтера» Якуба: «Отказался от перехода в «Сочи», я все-таки со Львова»
2021.07.23 15:47
14
35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой»
2021.09.14 17:48
5
«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в третьем отборочном раунде Лиги конференций
2021.07.19 15:22
7
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