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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Судува - Тре Пенне
Судува - Тре Пенне: обзор матча 30 июля 2019
Судува
30.07.2019, вторник, 18:45
Лига Европы, 2 раунд
5 : 0
Первый матч – 5 : 0
Завершен
Тре Пенне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Судува - Тре Пенне
42'
Желтая карточка
А. Гасперони
Начало матча
Статистика матча Судува - Тре Пенне
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Судува
Литва. А-Лига, 36 тур
Судува
2 : 1
08.11.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 35 тур
Судува
2 : 1
01.11.2026
Банга
Литва. А-Лига, 33 тур
Судува
0 : 1
19.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
Хегельманн
1 : 1
20.09.2026
Судува
Тре Пенне
Лига конференций, 1 раунд
Тре Пенне
1 : 1
18.07.2024
Флориана
Лига конференций, 1 раунд
Флориана
3 : 1
11.07.2024
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Валмиера
7 : 0
01.08.2023
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Тре Пенне
0 : 3
25.07.2023
Валмиера
Лига чемпионов, Предварительный раунд
Тре Пенне
1 : 7
27.06.2023
Брейдаблик
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
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Судува
Тре Пенне
35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой»
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2021.07.19 15:22
7
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2015.11.19 08:41
2
35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой»
2021.09.14 17:48
5
«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в третьем отборочном раунде Лиги конференций
2021.07.19 15:22
7
Кавенаги – самый результативный футболист Европы
2015.11.19 08:41
2
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