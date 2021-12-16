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Расписание матчей
Франция. Кубок
Валансьен - Страсбур
Валансьен - Страсбур: обзор матча 16 декабря 2021
Валансьен
16.12.2021, четверг, 23:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Страсбур
15'
Х. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Валансьен - Страсбур
89'
Замена
Л. Перрен
️️️️
С. Прсич
Замена
I. Hamache
️️️️
Б. Гийом
84'
72'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Ж. Аолу
71'
Замена
М. Уорис
️️️️
Х. Диалло
71'
Замена
Л. Ажорк
️️️️
К. Гамейро
44'
Желтая карточка
А. Джику
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Диалло
Пас отдал
А. Томассон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
40
Хиллель Конате
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
77
Мохамед Каба
ЦП
91
Emmanuel Ntim
ЦП
9
Гаэтан Робай
ЦФ
0
L. Dos Santos
ЦФ
14
J. Cuffaut
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Валансьен
30
Люка Шевалье
ВР
14
Oumar Sidibe
ЦП
23
Julien Masson
ЦП
8
Mathis Picouleau
ЦП
26
Aeron Zinga
ЦФ
2
E. Vandenabeele
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
7
Абу Уаттара
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
1-2-5
40
Конате
6
Дукуре
77
Каба
91
13
9
Гийом
44
11
14
4-1-2-1-2
1
Кавашима
24
Жилберт
4
Джику
5
Ньямси
19
Каси
14
Аолу
14
Прсич
14
Ленар
28
Томассон
13
Диалло
9
Гамейро
9
Гийом
11
11
9
Гийом
14
Прсич
5
Перрен
5
Перрен
14
Прсич
14
Аолу
27
Беллегард
27
Беллегард
14
Аолу
13
Диалло
20
Уорис
20
Уорис
13
Диалло
9
Гамейро
19
Ажорк
19
Ажорк
9
Гамейро
Остались в запасе
Валансьен
Страсбур
30
Люка Шевалье
ВР
14
Oumar Sidibe
ЦП
23
Julien Masson
ЦП
8
Mathis Picouleau
ЦП
26
Aeron Zinga
ЦФ
2
E. Vandenabeele
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
7
Абу Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
26
Матс Селс
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
70
Нордин Кандиль
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
14
Oumar Sidibe
ЦП
23
Julien Masson
ЦП
8
Mathis Picouleau
ЦП
26
Aeron Zinga
ЦФ
2
E. Vandenabeele
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
7
Абу Уаттара
ЦФ
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
70
Нордин Кандиль
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Валансьен - Страсбур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
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Стад дю Айно
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