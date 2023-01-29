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Англия. Кубок
Сток Сити - Стивенидж
Сток Сити - Стивенидж: обзор матча 29 января 2023
Сток Сити
29.01.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Стивенидж
3'
Д. Браун
74'
Д. Лорент
80'
Л. Бэйкер (П)
71'
Д. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Стивенидж
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Л. Бэйкер
80'
Замена
К. Хувер
️️️️
Д. Стерлинг
78'
Замена
М. Фокс
️️️️
Т. Кэмбелл
78'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лорент
Пас отдал
Т. Кэмбелл
74'
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Рид
Пас отдал
Д. Тэйлор
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
У. Смоллбоун
62'
56'
Замена
L. Norris
️️️️
Д. Роуз
56'
Замена
К. Смит
️️️️
А. Гилби
Желтая карточка
У. Смоллбоун
51'
46'
Замена
Д. Томкинсон
️️️️
M. Clark
43'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
T. Vancooten
18'
Замена
D. Campbell
️️️️
Д. Робертс
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
К. Тэйлор
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. Браун
Пас отдал
Б. Уилмот
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
43
Берсант Целина
АП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
23
Джейк Ривс
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Сток Сити
28
Lewis Macari
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
19
Emre Tezgel
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
Стивенидж
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
18
Кейн Смит
ПЗ
0
A. Chapman
ЦФ
8
Джейк Тэйлор
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
0
M. Bostwick
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
4-3-1-2
1
Бонхэм
16
Уилмот
26
Тэйлор
14
Тимон
21
Стерлинг
15
Томпсон
29
Лорент
12
Смоллбоун
43
Целина
18
Браун
23
Кэмбелл
1-1-5
1
Эшби-Хэммонд
3
23
Ривс
11
Робертс
2
Джеймс-Уилдин
26
15
5
Пьерджанни
26
Тэйлор
19
Ягиелка
19
Ягиелка
26
Тэйлор
23
Кэмбелл
3
Фокс
3
Фокс
23
Кэмбелл
21
Стерлинг
25
Хувер
25
Хувер
21
Стерлинг
12
Смоллбоун
8
Бэйкер
8
Бэйкер
12
Смоллбоун
3
3
Томкинсон
3
Томкинсон
3
8
Гилби
18
Смит
18
Смит
8
Гилби
15
8
Тэйлор
8
Тэйлор
15
11
Робертс
16
16
11
Робертс
32
Роуз
18
18
32
Роуз
Остались в запасе
Сток Сити
Стивенидж
28
Lewis Macari
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
19
Emre Tezgel
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
0
A. Chapman
ЦФ
0
M. Bostwick
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
28
Lewis Macari
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
19
Emre Tezgel
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
Остались в запасе
0
A. Chapman
ЦФ
0
M. Bostwick
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Сток Сити - Стивенидж
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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