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Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - Спортинг
Тоттенхэм - Спортинг: обзор матча 26 октября 2022
Тоттенхэм
26.10.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
80'
Р. Бентанкур
22'
М. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Спортинг
83'
Желтая карточка
М. Угарте
Замена
Эмерсон
️️️️
Л. Моура
82'
Замена
К. Лангле
️️️️
Б. Дэвис
82'
ГОЛ! 1:1!
Р. Бентанкур
Пас отдал
И. Перишич
80'
75'
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
Паулинью
71'
Замена
А. Гомес
️️️️
Тринкау
71'
Замена
И. Фатаву
️️️️
М. Эдвардс
Замена
Б. Хиль
️️️️
М. Доэрти
71'
Желтая карточка
К. Ромеро
67'
61'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Х. Морита
61'
Замена
Ф. Назинью
️️️️
Н. Сантуш
41'
Желтая карточка
С. Коатес
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Эдвардс
Пас отдал
Паулинью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Рочинья
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
21
Ромеро
15
Дайер
2
Доэрти
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
7
Сон
5
Перишич
7
Моура
9
Кейн
4-2-1-3
1
Адан
23
Порро
4
Коатес
2
Рейс
25
Инасиу
5
Угарте
5
Морита
10
Эдвардс
7
Тринкау
11
Сантуш
26
Паулинью
4
Дэвис
2
Лангле
2
Лангле
4
Дэвис
7
Моура
22
Эмерсон
22
Эмерсон
7
Моура
2
Доэрти
17
Хиль
17
Хиль
2
Доэрти
11
Сантуш
20
Назинью
20
Назинью
11
Сантуш
26
Паулинью
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
26
Паулинью
5
Морита
18
Фернандеш
18
Фернандеш
5
Морита
10
Эдвардс
7
Фатаву
7
Фатаву
10
Эдвардс
7
Тринкау
11
Гомес
11
Гомес
7
Тринкау
Остались в запасе
Тоттенхэм
Спортинг
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
23
Андре Паулу
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Остались в запасе
23
Андре Паулу
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Тоттенхэм - Спортинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
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