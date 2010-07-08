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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слима - Шибеник
Слима - Шибеник: обзор матча 08 июля 2010
Слима
08.07.2010, четверг, 19:30
Лига Европы
0 : 3
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Шибеник
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Матчи команд
Слима
Лига конференций, 2 раунд
Слима
0 : 0
01.08.2024
Ноа
Лига конференций, 2 раунд
Ноа
7 : 0
25.07.2024
Слима
Лига Европы, 1 раунд
Ференцварош
2 : 1
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Слима
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01.07.2014
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2021.07.05 15:53
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«Пари НН» работает над трансфером 23-летнего хорвата
2022.06.24 13:47
1
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Шибеник» и одержал первую победу при Витории
2021.07.05 15:53
32
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