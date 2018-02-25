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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Звезда К
Шахтер - Звезда К: обзор матча 25 февраля 2018
Шахтер
25.02.2018, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
5 : 0
Завершен
Звезда К
14'
Ф. Феррейра
19'
В. Коваленко
21'
Марлос
43'
Марлос
45'
Ф. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Звезда К
Желтая карточка
Марлос
90'
+2
Желтая карточка
Фред
76'
Желтая карточка
Тайсон
71'
Желтая карточка
Д. Хочолава
63'
ГОЛ! 5:0!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Исмаили
45'
ГОЛ! 4:0!
Марлос
Пас отдал
Тайсон
43'
35'
Желтая карточка
С. Петров
ГОЛ! 3:0!
Марлос
21'
ГОЛ! 2:0!
В. Коваленко
Пас отдал
Исмаили
19'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Тайсон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Шахтер - Звезда К
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Звезда К
Украина. Плей-офф, 32 тур
Черноморец
1 : 0
19.05.2018
Звезда К
Украина. Плей-офф, 31 тур
Звезда К
1 : 1
12.05.2018
Карпаты
Украина. Плей-офф, 30 тур
Александрия
1 : 0
06.05.2018
Звезда К
Украина. Плей-офф, 29 тур
Звезда К
2 : 0
28.04.2018
Олимпик
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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Шахтер
Звезда К
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