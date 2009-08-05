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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Тимишоара - Шахтер
Тимишоара - Шахтер: обзор матча 05 августа 2009
Тимишоара
05.08.2009, среда, 21:30
Лига Чемпионов, Финал
0 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Шахтер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тимишоара - Шахтер
Замена
Л. Магера
️️️️
Г. Букур
Желтая карточка
А. Бурчану
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
А. Кучер
Замена
К. Ионеску
️️️️
С. Станку
Замена
А. Гладкий
️️️️
Жадсон
Замена
К. Скутару
️️️️
Д. Алекса
Желтая карточка
Т. Хюбшман
Замена
Виллиан
️️️️
А. Гай
Желтая карточка
А. Карамян
+3
Замена
Д. Агахова
️️️️
Л. Адриано
Травма
Л. Адриано
Желтая карточка
Д. Алекса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тимишоара
25
Костел Пантилимон
ВР
0
Артавазд Карамян
ЛЗ
6
Даре Нибомбе
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
29
Эдер Бонфим
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
0
Арман Карамян
ЦП
5
Дан Алекса
(К)
ЦП
7
Стелиан Станку
ПП
11
Уистон Паркс
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Тимишоара
99
Педру Таборда
ВР
5
Срджан Лукин
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
23
Клаудиу Ионеску
ЦП
13
Кристиан Скутару
ЦП
18
Лукаш Магера
ЦФ
77
Александру Куртян
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
77
Джулиус Агахова
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-1-4-1
25
Пантилимон
0
Карамян
6
Нибомбе
28
Чишовски
29
Бонфим
55
Бурчану
11
Букур
0
Карамян
5
Алекса
7
Станку
11
Паркс
4-3-2-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
19
Чигринский
15
Рац
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
19
Гай
77
Илсиньо
10
Жадсон
4
Адриано
7
Станку
23
Ионеску
23
Ионеску
7
Станку
5
Алекса
13
Скутару
13
Скутару
5
Алекса
11
Букур
18
Магера
18
Магера
11
Букур
19
Гай
10
Виллиан
10
Виллиан
19
Гай
4
Адриано
77
Агахова
77
Агахова
4
Адриано
10
Жадсон
20
Гладкий
20
Гладкий
10
Жадсон
Остались в запасе
Тимишоара
Шахтер
5
Срджан Лукин
ЦЗ
99
Педру Таборда
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
77
Александру Куртян
ЦФ
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
5
Срджан Лукин
ЦЗ
99
Педру Таборда
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
77
Александру Куртян
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Тимишоара - Шахтер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тимишоара
Marbella Cup
ЦСКА
2 : 0
09.02.2012
Тимишоара
Marbella Cup
Тимишоара
3 : 0
06.02.2012
Зестафони
Marbella Cup, 1/4 финала
Лех
5 : 0
03.02.2012
Тимишоара
Лига Европы
Манчестер Сити
2 : 0
26.08.2010
Тимишоара
Лига Европы
Тимишоара
0 : 1
19.08.2010
Манчестер Сити
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Терье Хауге
(Ульсвик)
Помощники судьи:
Стейнар Хольвик
Ким Томас Хаглунн (оба - Норвегия)
Делегат:
Теуво Холопайнен (Финляндия)
Стадион:
Дан Пэлтинишан
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