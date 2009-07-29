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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Тимишоара
Шахтер - Тимишоара: обзор матча 29 июля 2009
Шахтер
29.07.2009, среда, 21:00
Лига Чемпионов, Финал
2 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Тимишоара
62'
А. Гладкий
85'
Фернандиньо
18'
Г. Букур
81'
Г. Букур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Тимишоара
+2
Замена
К. Ионеску
️️️️
Г. Букур
ГОЛ! 2:2!
Фернандиньо
Замена
Д. Агахова
️️️️
Л. Адриано
ГОЛ! 1:2!
Г. Букур
Желтая карточка
Илсиньо
Желтая карточка
Л. Магера
Желтая карточка
А. Бурчану
Замена
С. Станку
️️️️
Д. Алекса
ГОЛ! 1:1!
А. Гладкий
Пас отдал
Д. Срна
Замена
Д. Чигринский
️️️️
Н. Ищенко
Замена
А. Гладкий
️️️️
В. Шевчук
Желтая карточка
А. Карамян
Замена
Л. Магера
️️️️
У. Паркс
18'
ГОЛ! 0:1!
Г. Букур
Пас отдал
У. Паркс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЛАЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Тимишоара
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Уистон Паркс
ЛЗ
6
Даре Нибомбе
ЦЗ
5
Дан Алекса
ЦЗ
29
Эдер Бонфим
ПЗ
0
Артавазд Карамян
ЛП
11
Георге Букур
ЦП
0
Арман Карамян
ЦП
28
Мариан Чишовски
ПП
77
Александру Куртян
ЦФ
55
Александру Бурчану
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
77
Джулиус Агахова
ЦФ
Тимишоара
99
Педру Таборда
ВР
5
Срджан Лукин
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
23
Клаудиу Ионеску
ЦП
17
Болаж Борбей
ЦП
7
Стелиан Станку
ПП
18
Лукаш Магера
ЦФ
3-1-3-2-1
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
33
Срна
32
Ищенко
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
77
Илсиньо
10
Виллиан
10
Жадсон
4
Адриано
4-4-2
25
Пантилимон
29
Бонфим
6
Нибомбе
5
Алекса
11
Паркс
28
Чишовски
11
Букур
0
Карамян
0
Карамян
55
Бурчану
77
Куртян
32
Ищенко
19
Чигринский
19
Чигринский
32
Ищенко
13
Шевчук
20
Гладкий
20
Гладкий
13
Шевчук
4
Адриано
77
Агахова
77
Агахова
4
Адриано
11
Букур
23
Ионеску
23
Ионеску
11
Букур
5
Алекса
7
Станку
7
Станку
5
Алекса
11
Паркс
18
Магера
18
Магера
11
Паркс
Остались в запасе
Шахтер
Тимишоара
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
5
Срджан Лукин
ЦЗ
99
Педру Таборда
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
17
Болаж Борбей
ЦП
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
Остались в запасе
5
Срджан Лукин
ЦЗ
99
Педру Таборда
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
17
Болаж Борбей
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Тимишоара
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Тимишоара
Marbella Cup
ЦСКА
2 : 0
09.02.2012
Тимишоара
Marbella Cup
Тимишоара
3 : 0
06.02.2012
Зестафони
Marbella Cup, 1/4 финала
Лех
5 : 0
03.02.2012
Тимишоара
Лига Европы
Манчестер Сити
2 : 0
26.08.2010
Тимишоара
Лига Европы
Тимишоара
0 : 1
19.08.2010
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Помощники судьи:
Роберто дель Паломар
Хавьер Агилар Родригес (оба - Испания)
Делегат:
Бенни Якобсен (Дания)
Стадион:
РСК Олимпийский
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