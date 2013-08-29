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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шленск - Севилья
Шленск - Севилья: обзор матча 29 августа 2013
Шленск
29.08.2013, четверг, 22:45
Лига Европы, 4 раунд
0 : 5
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шленск - Севилья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
- : -
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 10 тур
Шленск
1 : 4
10.10.2026
Лех
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Вроцлав
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