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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Серветт
Славия - Серветт: обзор матча 14 декабря 2023
Славия
14.12.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа G, 6 тур
4 : 0
Завершен
Серветт
15'
Д. Дудера
25'
И. Шранц
30'
М. Хытил
45+1'
М. Хытил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Серветт
79'
Замена
Х. Туати
️️️️
Б. Болла
62'
Замена
Т. Конья
️️️️
А. Антунес
62'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
К. Бедья
62'
Замена
К. Цунемото
️️️️
М. Стеванович
62'
Замена
А. Барон
️️️️
С. Леле Диба
Замена
А. Думитреску
️️️️
К. Валлем
60'
Замена
М. Томич
️️️️
В. Юрецка
60'
ГОЛ! 4:0!
М. Хытил
45'
+1
37'
Желтая карточка
М. Стеванович
Замена
Я. Громада
️️️️
О. Дорли
35'
ГОЛ! 3:0!
М. Хытил
Пас отдал
Д. Дудера
30'
ГОЛ! 2:0!
И. Шранц
Пас отдал
К. Валлем
25'
22'
Желтая карточка
С. Леле Диба
ГОЛ! 1:0!
Д. Дудера
Пас отдал
В. Юрецка
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
(К)
ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
20
Христос Зафейрис
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
26
Иван Шранц
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Серветт
32
Жереми Фрик
(К)
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
2
Андрес Думитреску
ЛЗ
26
Ян Боржил
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
20
Matej Zitny
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
46
Samuel Pikolon
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
40
Marwan Aubert
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
8
Тимоте Конья
ЦП
4-2-1-3
30
Мандоус
3
Голеш
27
Влчек
5
Огбу
23
Дудера
19
Дорли
20
Зафейрис
6
Валлем
15
Юрецка
13
Хытил
26
Шранц
3-2-3-1-1
32
Фрик
19
Северен
3
Вуйоз
77
Болла
2
Маньин
18
Мазику
9
Стеванович
5
Ондуа
30
Леле Диба
8
Антунес
9
Бедья
6
Валлем
2
Думитреску
2
Думитреску
6
Валлем
15
Юрецка
27
Томич
27
Томич
15
Юрецка
19
Дорли
14
Громада
14
Громада
19
Дорли
30
Леле Диба
6
Барон
6
Барон
30
Леле Диба
9
Стеванович
6
Цунемото
6
Цунемото
9
Стеванович
8
Антунес
8
Конья
8
Конья
8
Антунес
9
Бедья
7
Кутеса
7
Кутеса
9
Бедья
77
Болла
24
Туати
24
Туати
77
Болла
Остались в запасе
Славия
Серветт
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
23
Петр Шевчик
ЦП
20
Matej Zitny
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
46
Samuel Pikolon
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
78
Лео Бессон
ВР
40
Marwan Aubert
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
23
Петр Шевчик
ЦП
20
Matej Zitny
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
46
Samuel Pikolon
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
40
Marwan Aubert
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Славия - Серветт
2
Всего ударов по воротам
9
3
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
6
8
Офсайды
2
0
Количество передач
286
158
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
67
Удары мимо ворот
3
2
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
1.96
0.23
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Главный судья:
Ник Уэлш
Стадион:
Фортуна Арена
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