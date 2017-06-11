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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сербия - Уэльс
Сербия - Уэльс: обзор матча 11 июня 2017
Сербия
11.06.2017, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 6 тур
1 : 1
Завершен
Уэльс
74'
А. Митрович
35'
А. Рэмзи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Уэльс
Желтая карточка
Н. Матич
90'
86'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
С. Воукс
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
74'
73'
Замена
Э. Хьюс
️️️️
Д. Эдвардс
71'
Желтая карточка
Д. Ричардс
Замена
А. Прийович
️️️️
Ф. Костич
67'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Л. Миливойевич
63'
57'
Желтая карточка
Д. Аллен
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Рэмзи
Желтая карточка
Л. Миливойевич
35'
Желтая карточка
В. Стойкович
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
5
Матия Настасич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
21
Ягош Вукович
ЦЗ
4
Александар Коларов
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
21
Неманья Матич
ОП
4
Лука Миливойевич
ЦП
2
Антонио Рукавина
ПП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЛП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
2
Крис Гантер
ПП
18
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Сербия
5
Слободан Райкович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
23
Александар Катай
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Андрийя Павлович
ЦФ
8
Александар Прийович
ЦФ
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
19
Джо Уэлш
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
0
Ли Эванс
ЦП
10
Эмир Хьюс
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
0
Марли Уоткинс
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Стойкович
5
Настасич
6
Иванович
21
Вукович
21
Матич
4
Коларов
4
Миливойевич
2
Рукавина
11
Костич
10
Тадич
9
Митрович
3-5-1-1
1
Хеннесси
6
Уилльямс
5
Честер
4
Дэвис
2
Гантер
7
Аллен
14
Эдвардс
16
Ледли
15
Ричардс
10
Рэмзи
18
Воукс
4
Миливойевич
6
Гудель
6
Гудель
4
Миливойевич
11
Костич
8
Прийович
8
Прийович
11
Костич
18
Воукс
8
Лоуренс
8
Лоуренс
18
Воукс
14
Эдвардс
10
Хьюс
10
Хьюс
14
Эдвардс
Остались в запасе
Сербия
Уэльс
23
Александар Катай
ЛВ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
7
Мият Гачинович
АП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
8
Харри Уилсон
ПВ
12
Дэнни Уорд
ВР
19
Джо Уэлш
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
0
Ли Эванс
ЦП
0
Марли Уоткинс
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
23
Александар Катай
ЛВ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
7
Мият Гачинович
АП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Андрийя Павлович
ЦФ
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
8
Харри Уилсон
ПВ
12
Дэнни Уорд
ВР
19
Джо Уэлш
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
0
Ли Эванс
ЦП
0
Марли Уоткинс
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Сербия - Уэльс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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