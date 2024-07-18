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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сент-Джозефс - Шелбурн
Сент-Джозефс - Шелбурн: обзор матча 18 июля 2024
Сент-Джозефс
18.07.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Шелбурн
25'
Л. Уолкер
34'
С. Бон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джозефс - Шелбурн
90'
+5
Замена
J. O'Sullivan
️️️️
Ш. Бойд
90'
+2
Красная карточка
С. Гэннон
88'
Желтая карточка
C. Kearns
86'
Замена
S. Griffin
️️️️
У. Джарвис
Желтая карточка
Л. Уолкер
83'
81'
Желтая карточка
П. Барретт
78'
Замена
M. Smith
️️️️
M. Coyle
67'
Желтая карточка
У. Джарвис
Желтая карточка
F. Paul
63'
59'
Замена
Ш. Бойд
️️️️
J. Martin
Замена
Д. Оливейро
️️️️
А. Понс
56'
Замена
Хуанфри
️️️️
Ф. Альварес
46'
46'
Замена
Э. Кэффри
️️️️
A. Coote
46'
Замена
H. Wood
️️️️
K. Ledwidge
39'
Желтая карточка
K. Ledwidge
34'
ГОЛ! 1:1!
С. Бон
Пас отдал
A. Coote
ГОЛ! 1:0!
Л. Уолкер
Пас отдал
A. Rey
25'
Желтая карточка
A. Rey
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джозефс
4
Fran Paul
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
14
Эрин Барнетт
ЦЗ
11
Лайам Уолкер
ЦП
6
Manuel Sanchez
ЦП
32
Факундо Альварес
ЦП
10
A. Rey
ЦП
5
Габриэль Гарсия
ЦФ
22
Juan Manuel Gonzalez Perez
ЦФ
Шелбурн
13
Conor Kearns
ВР
15
Сэм Бон
ЦЗ
4
Kameron Ledwidge
ЦЗ
29
Патрик Барретт
ЦЗ
2
Син Гэннон
ЦП
6
J. Lunney
ЦФ
36
Уилл Джарвис
ЦФ
10
John Martin
ЦФ
14
Alistair Coote
ЦФ
31
T. Wilson
ЦФ
14
Mark Coyle
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Сент-Джозефс
1
Брэдли Банда
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
3
Джейси Оливейро
ЦЗ
12
Christian Aznar Fernández
ЦП
8
Марко Роса
ЦП
4
Lucas Gaúcho
ЦФ
19
Хуанфри
ЦФ
9
Дилан Борхе
ЦФ
Шелбурн
19
Lorcan Healy
ВР
5
Shane Griffin
ЦЗ
16
Harry Wood
ЦП
27
Эван Кэффри
ЦП
67
L. Burt
ЦФ
16
John O'Sullivan
ЦФ
10
Matthew Smith
ЦФ
9
Шон Бойд
ЦФ
22
D. Williams
ЦФ
3-4-2
4
21
Понс
14
Барнетт
11
Уолкер
32
Альварес
10
6
22
5
Гарсия
3-1-5
13
15
Бон
4
29
Барретт
2
Гэннон
36
Джарвис
14
31
14
10
21
Понс
3
Оливейро
3
Оливейро
21
Понс
32
Альварес
19
Хуанфри
19
Хуанфри
32
Альварес
36
Джарвис
5
5
36
Джарвис
4
16
16
4
14
27
Кэффри
27
Кэффри
14
Бойд
16
16
Бойд
14
10
10
14
10
9
Бойд
9
Бойд
10
Остались в запасе
Сент-Джозефс
Шелбурн
1
Брэдли Банда
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
12
Christian Aznar Fernández
ЦП
8
Марко Роса
ЦП
4
Lucas Gaúcho
ЦФ
9
Дилан Борхе
ЦФ
19
Lorcan Healy
ВР
67
L. Burt
ЦФ
22
D. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Остались в запасе
1
Брэдли Банда
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
12
Christian Aznar Fernández
ЦП
8
Марко Роса
ЦП
4
Lucas Gaúcho
ЦФ
9
Дилан Борхе
ЦФ
Остались в запасе
19
Lorcan Healy
ВР
67
L. Burt
ЦФ
22
D. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Статистика матча Сент-Джозефс - Шелбурн
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сент-Джозефс
Лига конференций, 1 раунд
Сент-Джозефс
0 : 0
16.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 1 раунд
Богемианс
2 : 0
09.07.2026
Сент-Джозефс
Лига конференций, 2 раунд
Шэмрок Роверс
0 : 0
31.07.2025
Сент-Джозефс
Лига конференций, 2 раунд
Сент-Джозефс
0 : 4
24.07.2025
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 1 раунд
Клифтонвилл
2 : 3
17.07.2025
Сент-Джозефс
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Шелбурн
2 : 3
30.10.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Богемианс
0 : 1
23.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шелбурн
5 : 1
09.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 11 тур
Голуэй Юнайтед
1 : 1
25.09.2026
Шелбурн
Информация о матче
Главный судья:
Ladislav Szikszay, Czech Republic
Стадион:
Виктория Стэдиум
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