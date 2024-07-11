Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шелбурн - Сент-Джозефс
Шелбурн - Сент-Джозефс: обзор матча 11 июля 2024
Шелбурн
11.07.2024, четверг, 21:45
Лига конференций, 1 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Сент-Джозефс
1'
M. Coyle
58'
У. Джарвис (П)
40'
F. Paul
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шелбурн - Сент-Джозефс
Замена
С. Бон
️️️️
У. Джарвис
89'
Замена
Э. Кэффри
️️️️
M. Coyle
74'
69'
Замена
А. Понс
️️️️
F. Paul
Замена
H. Wood
️️️️
J. Martin
59'
Замена
A. Coote
️️️️
L. Burt
59'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
У. Джарвис
58'
Замена
Ш. Бойд
️️️️
M. Smith
46'
40'
ГОЛ! 1:1!
F. Paul
Пас отдал
Л. Уолкер
ГОЛ! 1:0!
M. Coyle
Пас отдал
У. Джарвис
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шелбурн
13
Conor Kearns
ВР
4
Kameron Ledwidge
ЦЗ
29
Патрик Барретт
ЦЗ
2
Син Гэннон
ЦП
31
T. Wilson
ЦФ
67
L. Burt
ЦФ
14
Mark Coyle
ЦФ
6
J. Lunney
ЦФ
36
Уилл Джарвис
ЦФ
10
Matthew Smith
ЦФ
10
John Martin
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Сент-Джозефс
34
Ross Fitzsimons
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
4
Fran Paul
ЦЗ
3
Джейси Оливейро
ЦЗ
10
A. Rey
ЦП
32
Факундо Альварес
ЦП
11
Лайам Уолкер
ЦП
6
Manuel Sanchez
ЦП
5
Габриэль Гарсия
ЦФ
22
Juan Manuel Gonzalez Perez
ЦФ
Шелбурн
19
Lorcan Healy
ВР
5
Shane Griffin
ЦЗ
15
Сэм Бон
ЦЗ
16
Harry Wood
ЦП
27
Эван Кэффри
ЦП
22
D. Williams
ЦФ
14
Alistair Coote
ЦФ
16
John O'Sullivan
ЦФ
20
K. Ward
ЦФ
9
Шон Бойд
ЦФ
Сент-Джозефс
1
Брэдли Банда
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
14
Эрин Барнетт
ЦЗ
12
Christian Aznar Fernández
ЦП
8
Марко Роса
ЦП
4
Lucas Gaúcho
ЦФ
19
Хуанфри
ЦФ
9
Дилан Борхе
ЦФ
2-1-5
13
4
29
Барретт
2
Гэннон
6
10
10
36
Джарвис
14
3-4-2
34
2
Джолли
4
3
Оливейро
32
Альварес
11
Уолкер
6
10
22
5
Гарсия
36
Джарвис
15
Бон
15
Бон
36
Джарвис
10
16
16
10
14
27
Кэффри
27
Кэффри
14
67
14
14
67
10
9
Бойд
9
Бойд
10
4
21
Понс
21
Понс
4
Остались в запасе
Шелбурн
Сент-Джозефс
19
Lorcan Healy
ВР
5
Shane Griffin
ЦЗ
22
D. Williams
ЦФ
16
John O'Sullivan
ЦФ
20
K. Ward
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
1
Брэдли Банда
ВР
14
Эрин Барнетт
ЦЗ
12
Christian Aznar Fernández
ЦП
8
Марко Роса
ЦП
4
Lucas Gaúcho
ЦФ
19
Хуанфри
ЦФ
9
Дилан Борхе
ЦФ
Остались в запасе
19
Lorcan Healy
ВР
5
Shane Griffin
ЦЗ
22
D. Williams
ЦФ
16
John O'Sullivan
ЦФ
20
K. Ward
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэдли Банда
ВР
14
Эрин Барнетт
ЦЗ
12
Christian Aznar Fernández
ЦП
8
Марко Роса
ЦП
4
Lucas Gaúcho
ЦФ
19
Хуанфри
ЦФ
9
Дилан Борхе
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Статистика матча Шелбурн - Сент-Джозефс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Шелбурн
2 : 3
30.10.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Богемианс
0 : 1
23.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шелбурн
5 : 1
09.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 11 тур
Голуэй Юнайтед
1 : 1
25.09.2026
Шелбурн
Сент-Джозефс
Лига конференций, 1 раунд
Сент-Джозефс
0 : 0
16.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 1 раунд
Богемианс
2 : 0
09.07.2026
Сент-Джозефс
Лига конференций, 2 раунд
Шэмрок Роверс
0 : 0
31.07.2025
Сент-Джозефс
Лига конференций, 2 раунд
Сент-Джозефс
0 : 4
24.07.2025
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 1 раунд
Клифтонвилл
2 : 3
17.07.2025
Сент-Джозефс
Информация о матче
Главный судья:
Luis Teixeira, Portugal
Стадион:
Tolka Park, Dublin
Новости команд
Все
Шелбурн
Сент-Джозефс
«Шелбурн» – «Аякс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Аякс» – «Шелбурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Аякс» – «Шелбурн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Целе» – «Шелбурн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.17 09:52
«Шелбурн» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
«Шелбурн» – «Аякс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Аякс» – «Шелбурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Аякс» – «Шелбурн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Целе» – «Шелбурн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.17 09:52
«Шелбурн» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
«Шемрок Роверс» – «Сент-Джозефс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 10.0
2025.07.31 08:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+