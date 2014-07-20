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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Сиэтл - Тоттенхэм
Сиэтл - Тоттенхэм: обзор матча 20 июля 2014
Сиэтл
20.07.2014, воскресенье, 05:00
Товарищеские матчи
3 : 3
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сиэтл - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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